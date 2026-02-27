Νέο πλαίσιο για το στεγαστικό επίδομα ΣΑΕΚ - Έως 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση

Σε διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων και απλοποίηση της διαδικασίας για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων στις Δημόσιες ΣΑΕΚ προχωρά η κυβέρνηση, με άμεση εφαρμογή για το έτος κατάρτισης 2024-2025.

Δημοσιεύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 (ΦΕΚ 550Β) κοινή υπουργική απόφαση που τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Η απόφαση φέρει τις υπογραφές του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Τι αλλάζει

Με τις νέες ρυθμίσεις:

Διευρύνονται τα γεωγραφικά όρια μίσθωσης, καθώς η περιοχή επιδότησης ορίζεται πλέον σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η ΣΑΕΚ και όχι σε επίπεδο δήμου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο που εφαρμόζεται στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκτιμάται ότι θα αυξήσει τους δικαιούχους κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι.Παράλληλα, δίνεται λύση σε περιπτώσεις καταρτιζόμενων που αποκλείονταν λόγω ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, όπως στη 2η ΣΑΕΚ Ηρακλείου και στη ΣΑΕΚ Ζίτσας.

Καθορίζεται ανώτατο όριο χορήγησης, καθώς κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει το στεγαστικό επίδομα έως τρεις φορές συνολικά και μόνο για μία ειδικότητα.

Ειδικές προβλέψεις για Θεσσαλονίκη και Αττική

Για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα —συμπεριλαμβανομένων περιοχών σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων από το κέντρο, θεωρείται μία πόλη.

Αντίστοιχα, ως μία πόλη λογίζεται το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και περιοχών που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Άμεση εφαρμογή – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2026 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, ενώ πραγματοποιήθηκε και τηλεδιάσκεψη με όλους τους Διευθυντές ΣΑΕΚ, παρουσία στελεχών του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), με το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών να ελέγχεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων για το έτος 2024-2025 ορίζεται από 2 Μαρτίου 2026 έως και 20 Μαρτίου 2026, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Προϋποθέσεις και ποσά

Ο καταρτιζόμενος πρέπει να:

είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ,

είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης (ΠΗΓΑΣΟΣ),

διαθέτει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ,

είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά αποκλειστικά τον καταρτιζόμενο και όχι τους γονείς ή κηδεμόνες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης:

τις διαδικασίες εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης,

τη δυνατότητα αίτησης επανεξέτασης.

Χρηματοδότηση και στατιστικά στοιχεία

Για την καταβολή του επιδόματος εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, μέσω των οποίων επιχορηγείται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών.

Οι διαδικασίες για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026 θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας, τα ποσά επιδότησης έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ για το έτος 2024-2025 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 2 εκατ. ευρώ.