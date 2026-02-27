Πότε ξεκινούν οι Πανελλήνιες: Όλα όσα ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και εγγραφές μαθητών

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», παρουσίασε τον οδικό χάρτη για τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, με στόχο ένα ισχυρό και αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο. «Έχει ήδη ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος εννέα μηνών», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα συνεχίσουν κανονικά και ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους μαθητές που ήδη φοιτούν σε Λύκειο ή στη Γ’ Γυμνασίου.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι:

η ενίσχυση του ρόλου του Λυκείου,

η αξιοπιστία της απολυτήριας διαδικασίας,

η δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων για βαθμολογίες,

η ενδεχόμενη σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων και Σώματος Βαθμολογητών,

η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων.

Το πόρισμα της Επιτροπής αναμένεται έως τα τέλη Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Ημερομηνίες και σχολικές υποδομές

Οι ημερομηνίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καθορίστηκαν ως εξής: 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ. Οι εγγραφές σε Νηπιαγωγείο και Α’ Δημοτικού ξεκινούν στις 2 Μαρτίου μέσω gov.gr και διαρκούν 20 ημέρες

Η Υπουργός αναφέρθηκε και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που πλέον λειτουργεί με επιμορφωτικό προσανατολισμό, αλλά απαιτείται περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών. Ιδιαίτερη επιτυχία καταγράφεται στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, με αύξηση συμμετοχής 30% για τη Γ’ Λυκείου και προγραμματισμένη επέκταση στις Α’ και Β’ Λυκείου από το 2026.

Στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι λειτουργούν τέσσερα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ενώ υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για νέα ιδρύματα και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα. Η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, με πέντε αιτήσεις επανεξέτασης, τρεις νέες για Σεπτέμβριο και μία για 2027.

Σχετικά με τις φοιτητικές εστίες, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις: νέα εστία στο Πάντειο το 2027, διαγωνισμοί για Κρήτη, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω ΣΔΙΤ, ενώ πάνω από 220 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών. Παράλληλα, ανακαινίσεις εστιών και εστιατορίων χρηματοδοτούνται σε Πανεπιστήμιο Πατρών, Διεθνές Πανεπιστήμιο και Δημοκρίτειο, ενώ η φοιτητική εστία Πατησίων έχει ήδη ανάδοχο.

Στις σχολικές υποδομές, παραδόθηκαν 431 ανακαινισμένα σχολεία τον Σεπτέμβριο, προβλέπεται ανακαίνιση 240 ακόμη έως το καλοκαίρι του 2026, με συνολικές επενδύσεις 650 εκατ. ευρώ για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον, προχωρά η ανέγερση 17 νέων σχολείων μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία.

Η Υπουργός κατέληξε ότι η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου παραμένει η σταθερότητα, η αξιοπιστία και η ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, με γνώμονα την ισότητα ευκαιριών και τη στήριξη κάθε μαθητή και φοιτητή.