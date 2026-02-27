Breaking news icon BREAKING
Οι 6 απόντες του Υπουργικού και η συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ

Αρκετές ήταν οι απουσίες – δικαιολογημένες σε κάθε περίπτωση – που κατεγράφησαν στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο .

Για διαφορετικούς λόγους δεν έδωσαν το «παρών» στο Μέγαρο Μαξίμου οι Γιώργος Γεραπετρίτης, Σταύρος Παπασταύρου, Άδωνις Γεωργιάδης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκος Παπαθανάσης και Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπουργός με εξοικείωση στα αθλητικά σχολίαζε μετά το τέλος του Υπουργικό ότι το όργανο συνεδρίασε με σύνθεση ανάγκης.

Συνάδελφος του με πιο δηκτική διάθεση παρατηρούσε ότι η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε νωρίτερα χθες, γύρω στις 13:30μμ επειδή απουσίαζε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, όπως έλεγε, πάντα προσδίδει..ζωντάνια στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

