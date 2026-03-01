Γεωργιάδης: «Δολιοφθορά η φωτιά στο Νοσοκομείο του Μεσολογγίου»

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει τα εξής «Υπήρξε πυρκαγιά στο νοσοκομείο στις 02:00, πιθανότατα σε εργοτάξιο όπου υλοποιούνταν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.



Για προληπτικούς λόγους οι νοσηλευόμενοι ασθενείς μετακινήθηκαν στο ισόγειο και τελικά 4 διακομίστηκαν στο Γ.Ν. Αγρινίου, ενώ οι υπόλοιποι, περίπου 30, παρέμειναν για νοσηλεία στο Μεσολόγγι αφού κατασβέστηκε η πυρκαγιά. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για το ότι η πυρκαγιά προήλθε από βραχυκύκλωμα του πίνακα, τελικά φαίνεται πώς πρόκειται για δολιοφθορά.

Σακούλα σκουπιδιών

Στο εργοτάξιο βρέθηκε σακούλα σκουπιδιών με υλικά του εργολάβου μία μπλούζα στο πάτωμα γεμάτη υλικά, πόμολα καλώδια κλπ.



O πίνακας άθικτος ενώ η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το κέντρου του θαλάμου. Εκεί ήταν ένα παλιό κλιματιστικό που αφαιρέθηκε ακουμπισμένο σε ένα κρεβάτι.



Εκεί φαίνεται ότι κάποιος έβαλε επίτηδες φωτιά. Κλήθηκε και ήρθε η Αστυνομία και πάει ο μηχανικός για να καταθέσει μήνυση και να ληφθούν αποτυπώματα.



Ευτυχώς λειτούργησε αμέσως και άψογα και το σύστημα πυρανίχνευσης και το αυτόματο πυροσβεστικό σύστημα. Τώρα το Νοσοκομείο έχει επανέλθει πλήρως στην κανονική του λειτουργία».

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 1 Μαρτίου, σε υπό ανακατασκευή θάλαμο του νοσοκομείου Μεσολογγίου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε, από άγνωστη ακόμη αιτία, σε ηλεκτρολογικό πίνακα και καλώδια, με αποτέλεσμα να βγαίνουν πυκνοί καπνοί.



Στο νοσηλευτικό ίδρυμα έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες και επτά οχήματα, ενώ για προληπτικούς λόγους, κυρίως λόγω των καπνών, μεταφέρθηκαν άμεσα περίπου 30 άτομα σε ασφαλή σημεία του κτιρίου.



Επειτα από λίγη ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.