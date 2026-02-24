«Πυρά» Φάμελλου κατά Γεωργιάδη: «Το έχει παρακάνει και πρέπει κάποιος να τον μαζέψει»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης μιλώντας στο Action 24, ασκώντας κριτική τόσο στον πρωθυπουργό όσο και σε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Σημείωσε ότι το παλαιότερο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Προανακριτικής επιβεβαιώθηκε και από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και σημείωσε ότι «είναι απαράδεκτο κοινοβουλευτικά και είναι κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό το πόρισμα της ΝΔ». Για το κοινό πόρισμα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά ανέφερε ότι «δεν είναι η πρώτη κοινή πρωτοβουλία, έχουμε πάρει κι άλλες το τελευταίο εξάμηνο και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε κοινή πρόταση για τα αγροτικά με τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ».



Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό της Κεντροαριστεράς, υποστήριξε ότι «η λογική αυτονομίας του Νίκου Ανδρουλάκη δεν ανταποκρίνεται στα "θέλω" της κοινωνίας», επισημαίνοντας την ανάγκη για ευρύτερες συγκλίσεις απέναντι στη σημερινή διακυβέρνηση. Είπε επίσης πως δεν έχει λάβει έως σήμερα καμία πρόσκληση από την αξιωματική αντιπολίτευση για το συνέδριο που διοργανώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δυστύχημα των Τεμπών, τονίζοντας ότι «το έγκλημα των Τεμπών δεν έχει πάρει απαντήσεις», γεγονός που –όπως είπε– οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τη Μαρία Καρυστιανού, για την οποία ανέφερε πως έχει «αρκετά ακραίες, συντηρητικές απόψεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια και απόδοση ευθυνών ενώ τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει το παρών στη συγκέντρωση του Σαββάτου.

Παράλληλα, επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν βίντεο για τις απειλές που έκανε εις βάρος των γιατρών».

Είπε πως «δεν μπορεί να δικαιολογήσει κανείς τον κ. Γεωργιάδη για την πολιτική του στην Υγεία, για την ακροδεξιά ένταση που υπηρετεί και διεκδικεί. Το έχει παρακάνει το τελευταίο διάστημα και πρέπει κάποιος να τον μαζέψει». Μάλιστα έριξε «πυρά» και κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας ότι «δίνει έγκριση στον κ. Γεωργιάδη για να τα κάνει όλα αυτά». Συνέχισε υποστηρίζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης είναι το θέμα. Από τη μια πλευρά πουλάει ένα ψευτο-εκσυχρονιστικό προσωπείο κι από την άλλη μεριά έχει τους υπουργούς του ΛΑΟΣ να κάνουν τη βρόμικη δουλειά και να μαζεύουν ένα ακροατήριο του φόβου. Η μόνη σταθερότητα που εγγυάται ο κ. Μητσοτάκης είναι στην ακρίβεια, στα σκάνδαλα και σε μια αδύναμη πολιτεία».

Ακόμη, σε άλλο σημείο των τοποθετήσεών του, ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για κλιμάκωση της πολιτικής έντασης και επανέλαβε πως η αξιωματική αντιπολίτευση θα συνεχίσει να πιέζει για θεσμικές απαντήσεις και πολιτική αλλαγή.

Για τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή λόγω της απαξίωσης της περιόδου Κασσελάκη. Στην συνέχεια συνέβη και η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πιο σταθερή πρόταση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, έχει σημαντική κοινωνική απήχηση. Η πρόταση συνεργασίας αποσπά μεγάλη παράσταση νίκης».



Για τις δηλώσεις Πολάκη που ανέφερε ότι «εάν συνεχίσει να αρνείται το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποσύρει την πρότασή του» είπε: «Ανέλαβα την πρωτοβουλία και έκανα προσκλητήριο ενότητας και δεν θα κάνω πίσω. Δηλαδή τι μου λέτε; Να μην κάνουμε αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία αλλά να πάμε σε πρόταση περιχαράκωσης; Όχι, αυτή την εντολή έχω από τον κόσμο και από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ».



Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Δεν γίνεται πολιτική περιμένοντας γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα. Από την πρώτη ημέρα που παραιτήθηκε από την Βουλή λέμε ότι οι δρόμοι μας πρέπει να συγκλίνουν. Αν τελικά το ΠΑΣΟΚ επιλέξει μία λογική αυτονομίας και κομματικού εγωισμού, αυτό θα έχει και συνέπειες, θα χρεωθεί τα αποτελέσματα της πολιτικής του».