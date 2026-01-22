Φάμελλος: «Παραφωνία η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αντιτίθεται στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης» ενώ ρίχνει «πυρά» στην κυβέρνηση για τη λειτουργία της πολιτείας σχετικά με την μέριμνα για την προστασία των ανθρώπων από τις φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη (στο Action24), το βράδυ της Πέμπτης (22/1), σχολιάζοντας τη δήλωση Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, είπε: «Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να εκφράσω εκ των προτέρων την αντίθεσή μου, χωρίς να γνωρίζω τι ακριβώς έχει διαμειφθεί στο Συμβούλιο Κορυφής. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία υπήρξε ένα θετικό γεγονός: η αναστολή, αν θέλετε, των απειλών κατά της Γροιλανδίας και της Ευρώπης από τον κ. Τραμπ στο Νταβός. Βεβαίως, μένει να αποδειχθεί τι τελικά θα συμβεί και αν θα υπάρξει συμφωνία για τη Γροιλανδία.



»Ωστόσο, θεωρώ ότι υπήρξε μια ύφεση, ένας κατευνασμός της έντασης και, πιθανόν, μια διέξοδος προς μια πιο ειρηνική συζήτηση. Είχε αφεθεί ένα περιθώριο, και θέλω να επανέλθω σε σχέδια που φαίνεται να αφορούν τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και στο ζήτημα, με αφορμή και την επέμβαση στη Βενεζουέλα, του κατά πόσο η διεθνής κοινότητα μπορεί να αποδέχεται παράνομες πράξεις. Η συζήτηση για τη Γροιλανδία απέδειξε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να τοποθετηθεί με μια ενωτική αλλά και αποτελεσματική στάση, έστω και καθυστερημένα, απέναντι σε απειλές κατά της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου από τον κ. Τραμπ.



»Κι όμως, ενώ δεν υπήρχε θετική διάθεση από τις ευρωπαϊκές χώρες για το λεγόμενο "Συμβούλιο Ειρήνης", το οποίο παρακάμπτει και απειλεί ευθέως τον ΟΗΕ, έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και προτείνει μια λύση ντεμί: να συμμετέχουμε, αλλά μόνο σε ορισμένα θέματα. Σαν να μην είναι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου θα μπορούσε να αναδείξει τον ρόλο της και ταυτόχρονα να ενισχύσει τον ίδιο τον Οργανισμό. Αντ’ αυτού, προτείνεται κάτι που μοιάζει να αποσκοπεί στο να παρουσιαστεί ένα θετικό πρόσωπο προς τον κ. Τραμπ - και αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί, ξέρετε, αυτή η λογική της υποτέλειας δεν έκανε ποτέ καλό, ούτε στην πατρίδα μας ούτε σε καμία άλλη χώρα».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ζήτημα, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Θέλω να πω ότι η λογική του "δεδομένου συμμάχου" δημιουργεί κινδύνους, γιατί αφήνει χώρο στον αναθεωρητισμό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Γροιλανδία, δεν αφορά μόνο τη Γάζα και τον αναθεωρητισμό του Νετανιάχου· αφορά και την πατρίδα μας, την Ελλάδα συνολικά. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι εδώ η Ευρώπη, παρά την παραφωνία του κ. Μητσοτάκη, οφείλει να αποφασίσει μια ενοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να αποκτήσει ουσιαστική εξωτερική πολιτική και ισχυρή φωνή. Παράλληλα, πρέπει να εμπιστευτούμε και να ενισχύσουμε τους διεθνείς φορείς που απειλούνται από τον κ. Τραμπ - το λέω ξεκάθαρα.



»Σας το λέω αυτό δημόσια, με την ευθύνη που έχω ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και γνωρίζετε άλλωστε την προσωπική μου στάση τα τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται να σας πω αύριο ότι αλλάζω θέση επειδή κάποιος άλλος άλλαξε. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση του κ. Μητσοτάκη αποτυπώνει μια επικίνδυνη λογική υποτέλειας, ιδιαίτερα αν αυτή οδηγήσει σε περαιτέρω διάσπαση της Ευρώπης. Όσον αφορά το λεγόμενο "Συμβούλιο Ειρήνης", πιστεύω ότι λειτουργεί ως παράκαμψη του ΟΗΕ. Η λύση θα έπρεπε να αναζητηθεί μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο συμμετέχει και η πατρίδα μας. Αυτή θεωρώ ότι θα ήταν η ορθότερη και πιο θεσμικά συνεπής τοποθέτηση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «επιτέθηκε» στην κυβέρνηση με αφορμή το τραγικό γεγονός της απώλειας ανθρώπινης ζωής και των καταστροφών που υπήρξαν στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία λέγοντας πως «η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα δεν θέλει και δεν έχει μια ισχυρή πολιτεία, δεν εμπιστεύεται ούτε την επιστημονική γνώση, ούτε το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σε όλες τις περιοχές έπρεπε να υπάρχει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας». Τέλος απηύθυνε για μια ακόμη φορά κάλεσμα για μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να καθίσει «σε κοινό τραπέζι». «Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ με τη Νέα Αριστερά... Δεν υπάρχουν διαφορές», επισήμανε.

Μιλώντας για τη διαγραφή Φαραντούρη, ο κ. Φάμελλος είπε ότι ζήτησε μία δέσμευση «να εκπροσωπεί και να υπηρετεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ», καθώς για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό «είναι πάνω απ' όλα». Παράλληλα, διέψευσε ότι η αλλαγή της Νίνας Κασιμάτη δεν αφορούσε σενάρια κομματικής πειθαρχίας.