Καλαματιανός αντί Κασιμάτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης - Το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελλου

Με επιστολή που στάλθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, γίνεται γνωστό ότι οι Καλαματιανός και Ψυχογιός θα αποτελούν τα νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αντί των Αλέξη Τσίπρα και Νίνας Κασιμάτη.

Κι αν για τον πρώην πρωθυπουργό ήταν αναμενόμενο, η κίνηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει σε αλλαγές στη σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την αντικατάσταση της Νίνας Κασιμάτη από τον Διονύσιο-Χαράλαμπο Καλαματιανό, αποκτά άλλες πολιτικές αναγνώσεις και εκπέμπει εσωκομματικά μηνύματα.

Επισήμως, η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Ωστόσο, στο πολιτικό παρασκήνιο η απόφαση αυτή φαίνεται να συνδέεται με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το flash.gr περί ανοιχτών διαύλων με το ΠΑΣΟΚ της κ. Κασιμάτη, οι οποίες έχουν προκαλέσει προβληματισμό στην ηγεσία του κόμματος.



Η βουλευτής Β’ Πειραιά το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει να κινηθεί στο όριο της επίσημης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στάση της σε ψηφοφορίες που αφορούν τις αμυντικές δαπάνες, αλλά και δημόσιες παρεμβάσεις της που ερμηνεύτηκαν ως πολιτικά «νεύματα» προς το ΠΑΣΟΚ. Οι κινήσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες στην Κουμουνδούρου, σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα ηγεσία επιχειρεί να επιβάλει πειθαρχία και σαφή πολιτικό προσανατολισμό.



Παράλληλα, στο παρασκήνιο συζητείται έντονα η διατήρηση διαύλων της κ. Κασιμάτη με το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται πολιτικά, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει σενάρια περί μελλοντικής μετακίνησης ή συνεργασίας. Σενάρια που, ανεξαρτήτως της βασιμότητάς τους, δημιουργούν πρόσθετη αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ σε μια φάση ανασύνταξης και επανακαθορισμού της ταυτότητάς του.



Υπό αυτό το πρίσμα, η αντικατάσταση της κ. Κασιμάτη από τον Διονύσιο-Χαράλαμπο Καλαματιανό και η τοποθέτηση του Γιώργου Ψυχογιού ως αναπληρωματικού μέλους, στέλνει ένα διπλό μήνυμα: αφενός προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου προς το ευρύτερο πολιτικό σύστημα, σε μια συγκυρία όπου οι μετακινήσεις και οι πολιτικές «γκρίζες ζώνες» βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.