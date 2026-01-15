Στα «πράσινα» η Κασιμάτη;

Πράματα και θάματα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στη γειτονιά της κεντροαριστεράς.

Όπως μου μετέφερε αργά χθες το βράδυ ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, καλά πληροφορημένες ανώτατες πηγές μετέφεραν στο flash.gr ότι το επόμενο διάστημα (δεν προσδιορίζεται επακριβώς) η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανό να μεγαλώσει έτι περαιτέρω κατά ένα ακόμη μέλος.

Οι πληροφορίες αφορούν τη Νίνα Κασιμάτη, βουλευτή Β΄ Πειραιά, η οποία πάντως παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν οι σχέσεις με το νυν κόμμα της το τελευταίο διάστημα μοιάζουν να είναι τυπικές. Η κ. Κασιμάτη προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, έχει ανοιχτούς διαύλους με τον κ. Ανδρουλάκη, ενώ πριν ένα και πλέον χρόνο (το Νοέμβριο του 2024) είχαν παρουσιάσει από κοινού το βιβλίο «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – Αντιθέσεις, αντιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974-1990», του Βασίλη Ασημακόπουλου). Σε περίπτωση που η ένταξή της στην ΚΟ δεν προχωρήσει, ενδέχεται να είναι στα πράσινα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.

Να σημειωθεί ότι για το ζήτημα της διεύρυνσης και πάλι ο κ. Δούκας έχει διατυπώσει ενστάσεις, εκφράζοντας τη θέση ότι εάν κάποιος βουλευτής έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα και θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, οφείλει προηγουμένως να παραδώσει την έδρα του.