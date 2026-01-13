Ο επισπεύδων Φαραντούρης και η τσάμπα διαγραφή

Ο Νικόλας Φαραντούρης σε όλες τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις θέλει στην ιδιότητα να γράφεται το «καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου» αλλά, πώς να το κάνουμε, στην πολιτική είναι άγουρος.

Με τα πολλά κατάφερε να βρεθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ επειδή είπε καλά λόγια για το όποιο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού η οποία με τη σειρά της, δηλώνει ότι τον εκτιμά αλλά δεν τον θέλει στο κόμμα της.

Οπότε.

Οπότε τσάμπα η διαγραφή για τον επισπεύδων κ. Φαραντούρη από το κόμμα του οποίου την ηγεσία διεκδίκησε πριν από μερικούς μήνες λαμβάνοντας περίπου το 5% όσων πήγαν στις κάλπες.

Κάπου τον είδα χθες - σε μια από τις πολλές τηλεοπτικές του εμφανίσεις - να λέει ότι ουδείς πρέπει να προεξοφλεί την συμμετοχή του πουθενά και σε κανένα κόμμα.

Η αλήθεια όμως αγαπητοί μου αναγνώστες είναι ότι ο Νικόλας Φαραντούρης έχει μεγάλη αγωνία να δείξει το πόσο κοντά είναι σε αυτά που δηλώνει ότι πρεσβεύει η κ. Καρυστιανού και το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Και πόσες πολλές είναι οι κοινές θέσεις που τους ενώνουν κτλ.

Τεράστια αγωνία που επί του παρόντος εκφράζεται μέσα από γενικόλογες δηλώσεις αμηχανίας μετά από το «μπλόκο» Καρυστιανού προς το πρόσωπό του.

Ό,τι και να ακούσω για το πολιτικό μέλλον και το επόμενο βήμα του καθηγητή κάθε άλλο παρά θα με εκπλήξει.