Σωκράτης Φάμελλος: «Ανάγκη για άμεση πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα»

Την «πολύ μεγάλη αγωνία» του εμπορικού κόσμου αλλά και των πολιτών του Αγρινίου για «το μέλλον του εμπορίου σε όλη την ελληνική περιφέρεια» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από την αγορά του Αγρινίου, την οποία επισκέφθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Αιτωλοακαρνανία.

«Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία είναι κλειστά και ψάχνουν για ενοικιαστή. Οι πολίτες μάς είπαν ότι ήδη ο μισθός ή η σύνταξη έχει τελειώσει και οι καταστηματάρχες μάς επεσήμαναν ότι είναι η τελευταία χρονιά που υπάρχουν έμποροι και επαγγελματίες εδώ στο Αγρίνιο», σημείωσε, σχολιάζοντας πως «αν γίνεται αυτό εδώ, φανταστείτε τι γίνεται σε όλη την ελληνική περιφέρεια».

«Πρέπει να υπάρξει άμεσα αντιμετώπιση του υψηλότατου κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, με πρώτο το πρόβλημα της ενέργειας. Και επίσης πρέπει να υπάρξει άμεσα ενίσχυση του μισθού όλων των εργαζομένων, των αγροτών και των επαγγελματιών», ανέφερε ο κ. Φάμελλος και κατέληξε: «Σήμερα που ο αγροτικός κόσμος κινδυνεύει με εξαφάνιση, όλη η οικονομία που συνδέεται με το εμπόριο και στηρίζεται από τους αγρότες απειλείται. Πρέπει να υπάρξει το συντομότερο μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, γιατί απειλείται το σύνολο της οικονομίας της χώρας μας».