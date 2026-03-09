ΕΟΔΥ: Επεισόδιο με υπάλληλο πίσω από την παραίτηση του προέδρου - Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ένα επεισόδιο ανάμεσα στον μέχρι πρόσφατα πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου και υπάλληλο του οργανισμού φαίνεται ότι οδήγησε στην παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο Action 24, ο υπουργός ανέφερε ότι «υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπαλλήλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί» και πρόσθεσε πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να συνεχιστεί η παρουσία του στον οργανισμό, σημειώνοντας ότι η υπόθεση θα κριθεί στη Δικαιοσύνη.

«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία» είπε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ για τη δουλειά που έκαναν στον οργανισμό, σχολιάζοντας και την κριτική της αντιπολίτευσης.