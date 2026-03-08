Στον «Ερυθρό Σταυρό» ο Γεωργιάδης - Μοίρασε τριαντάφυλλα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, το οποίο βρισκόταν σε εφημερία, προκειμένου να τιμήσει τις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της υγείας αλλά και τις ασθενείς και συνοδούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μαζί με τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και τον πρόεδρο του Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Αντώνης Αυγερινός, μοίρασαν λουλούδια στις γυναίκες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι γυναίκες αξίζουν σεβασμό, φροντίδα και αναγνώριση για όσα προσφέρουν καθημερινά στην οικογένεια, την κοινωνία και τον χώρο της υγείας. Παράλληλα έστειλε μήνυμα στήριξης και εκτίμησης προς όλες τις γυναίκες.

«Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες», σημείωσε χαρακτηριστικά.