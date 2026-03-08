Ανδρουλάκης στο TikTok: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που στηρίζει τις γυναίκες κάθε μέρα»

Την ανάγκη για μια κοινωνία που θα στηρίζει και θα προστατεύει την αξία των γυναικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος, το μήνυμά τους στέλνουν γυναίκες βουλευτές, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, η τομεάρχης Ισότητας, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όπως επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του:

«Η 8η Μαρτίου είναι μια υπενθύμιση ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς μία ημέρα για να γιορτάζουμε τις γυναίκες. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει, τις προστατεύει και αναγνωρίζει την αξία τους κάθε μέρα, με άμεσες και ουσιαστικές πολιτικές λύσεις».