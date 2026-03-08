Το μήνυμα Μητσοτάκη για ισότητα, εργασία και προστασία από τη βία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για την πρόοδο που –όπως αναφέρει– έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και για τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στο ζήτημα της ισότητας των φύλων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ημέρα αυτή αποτελεί κάθε χρόνο «σημείο συνάντησης των κατακτήσεων με τον στόχο η ισότητα να γίνει καθημερινό βίωμα», επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορατά και αόρατα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες στην εργασία, ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, στήριξη της οικογένειας και μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία.

Μείωση ανεργίας και μέτρα στήριξης της οικογένειας

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Όπως ανέφερε, η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί στο μισό, ενώ η απασχόλησή τους έχει αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.



Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης της οικογένειας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι μητέρες λαμβάνουν επίδομα γέννησης έως 3.500 ευρώ, ενώ έχουν δικαίωμα σε άδεια εννέα μηνών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις για κάθε παιδί, καθώς και περισσότερες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στην καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Όπως σημείωσε, δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη εταιρειών εκπαιδεύονται σε θέματα διαφορετικότητας, ενώ μέσω του «Σήματος Ισότητας» επιβραβεύονται επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Πρόληψη στην υγεία και στήριξη θυμάτων βίας

Στο πεδίο της υγείας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πρωτοβουλίες που «σώζουν ζωές».

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, σημείωσε ότι λειτουργούν 67 δομές υποστήριξης σε όλη τη χώρα, καθώς και η Εθνική Γραμμή SOS 15900, η οποία –όπως ανέφερε– δέχθηκε 6.700 κλήσεις μόνο το 2025. Παράλληλα, υπάρχουν 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομία, ενώ το σύστημα Panic Button εγκαθίσταται κάθε χρόνο στα κινητά περίπου 5.000 γυναικών.

«Οι νίκες να γίνουν άλματα»

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 14 χώρες παγκοσμίως που εγγυώνται πλήρη νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επιτυχίες αυτές δεν αρκούν και πρέπει να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες.



«Οι νίκες αυτές γίνονται κίνητρα για να κερδηθεί ο πόλεμος. Με βήματα υπέρ της γυναίκας που πρέπει να γίνουν άλματα», σημείωσε χαρακτηριστικά, κλείνοντας το μήνυμά του με ευχές για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.