Οι Ένοπλες Δυνάμεις τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας

Την Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζουν φέτος οι Ένοπλες Δυνάμεις, αναδεικνύοντας τον ρόλο των γυναικών στον στρατό. Τα τελευταία χρόνια η παρουσία τους έχει ενισχυθεί σημαντικά, συμμετέχοντας ενεργά σε επιχειρησιακές αποστολές, εκπαιδεύσεις και θέσεις ευθύνης σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία.

Με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και προσφοράς, συμβάλλουν καθημερινά στην ασφάλεια και άμυνα της χώρας. Η δράση τους αποδεικνύει πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προωθούν την ισότητα των φύλων και αναγνωρίζουν την αξία και τις δεξιότητες των γυναικών σε κάθε επίπεδο.

Παράλληλα, στην τελική φάση μπαίνει η διαδικασία για την εθελοντική στράτευση γυναικών, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το αρμόδιο Επιτελείο να δρομολογούν τις τελευταίες ενέργειες.