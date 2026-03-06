O τζέντλεμαν Οδυσσέας και τα ροζ τριαντάφυλλα στις κυρίες της Βουλής

Αληθινός τζέντλεμαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Μετά την επετειακή αναφορά στην Ολομέλεια για την Ημέρα της Γυναίκας, κατέβηκε από την έδρα και πρόσφερε από ένα ροζ τριαντάφυλλο σε όλες τις γυναίκες που ήταν παρούσες.

Ο εξ Αρκαδίας ορμώμενος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τίμησε με αυτό τον τρόπο όχι μόνο τις γυναίκες συναδέλφους του, αλλά και τις υπαλλήλους που βρίσκονταν στην αίθουσα, από τη γενική διευθύντρια έως και τις στενογράφους.



«Θα μου επιτρέψετε εκ μέρους της Βουλής να δώσουμε από ένα λουλούδι», είπε. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε μαζί τους όλο χαρά και υπερηφάνεια.

