Στο νοσοκομείο η εργαζόμενη του ΕΟΔΥ που καταγγέλλει βία από τον πρώην πρόεδρο - Ηχηρή διάψευση

Αναστάτωση στο εσωτερικό του ΕΟΔΥ έχει προκαλέσει η παραίτηση του προέδρου του οργανισμού, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, η οποία συνδέεται άμεσα με την καταγγελία που αντιμετωπίζει ο ίδιος για ξυλοδαρμό από εργαζόμενη.

Την ύπαρξη της καταγγελίας για βιαιοπραγία επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον στα δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το STAR, ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου φέρεται να άσκησε βία σε εργαζόμενη του ΕΟΔΥ, με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

«Με έσπρωξε και χτύπησα»: Τι λέει η καταγγέλλουσα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 53χρονη υπάλληλος κατέθεσε στην αστυνομία ότι την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ενώ βρισκόταν στο γραφείο της αναπληρώτριας διευθύνουσας του ΕΟΔΥ, ο πρόεδρος του οργανισμού μπήκε στον χώρο και άρχισε να φωνάζει σε βάρος της καταγγέλλουσας, ζητώντας της τον λόγο για τον οποίο θα γινόταν στις 6 Μαρτίου συνάντηση για το θέμα της φυματίωσης.

Λίγο αργότερα εκείνη βρήκε τη σχετική απόφαση που αφορούσε την έγκριση του εθνικού σχεδίου φυματίωσης και του την έδωσε. Εκείνος όμως, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να φωνάζει σε βάρος της, με αποτέλεσμα να αρχίσει να τρέμει και να φοβάται για τη σωματική της ακεραιότητα.

Πάντα σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η καταγγέλλουσα, καθώς αποχωρούσε από το γραφείο, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ την έσπρωξε με δύναμη με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον ώμο της, να τρανταχτεί ο αυχένας της και να μην μπορεί να κουνήσει το κεφάλι της.

Συνάδελφοί της την οδήγησαν να κάτσει σε μια καρέκλα για να ηρεμήσει από την ένταση. Εκείνη όμως, όπως περιέγραψε, ένιωσε τάση για εμετό και καθώς κατευθυνόταν προς την τουαλέτα, λιποθύμησε και έπεσε στο πάτωμα.

Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγόρου της, η υπάλληλος υπέστη σοβαρά τραύματα, συνεπεία της βίαιης επίθεσης από τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

«Η κατάσταση της υγείας της είναι επιβαρυμένη, καθώς φέρει διάστρεμμα αυχενικής μοίρας διαπιστωμένο από αξονική τομογραφία, παρουσιάζει μουδιάσματα στα άνω άκρα και επεισόδια ζάλης ενώ βρίσκεται, όπως είναι λογικό, και σε ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Συστήθηκε από τους θεραπεύοντες εφαρμογή μαλακού κολλάρου και holter ρυθμού 24ωρου, γιατί μετά το επεισόδιο εμφάνισε διαπιστωμένη στο καρδιογράφημα παροξυσμική ταχυκαρδία και πόνο στο στήθος», ανέφερε η δικηγόρος της καταγγέλλουσας, σε ανακοίνωσή της.

Όπως σημειώνεται, η παθούσα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Διαψεύδει ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου

Για τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τοποθετήθηκε στο STAR ο δικηγόρος του πρώην προέδρου του ΕΟΔΥ, Γιώργος Χιονίδης, υποστηρίζοντας ότι πολλά από όσα αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Χατζηχριστοδούλου αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιοδήποτε επεισόδιο που να περιλαμβάνει βία ή ακόμη και λεκτική αντιπαράθεση.

Όπως περιέγραψε, αυτό που συνέβη ήταν μια απλή συνομιλία με δύο υπαλλήλους του ΕΟΔΥ και ότι περίπου 20 με 30 λεπτά αργότερα, μία από τις δύο γυναίκες φέρεται να παρουσίασε ένα λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο κ. Χιονίδης υποστήριξε ότι το περιστατικό έγινε παρουσία πολλών αυτοπτών μαρτύρων, ανάμεσά τους και γιατρών, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, δεν διαπίστωσαν κάτι ανησυχητικό στην κατάσταση της γυναίκας. Όπως σημείωσε, δε γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια και για ποιο λόγο η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, ο δικηγόρος ανέφερε ότι διαβάζει σε δημοσιεύματα πως έχει κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του εντολέα του ή ότι αναζητείται από τις Αρχές, ακόμη και ότι υπάρχουν υποψίες πως έχει φύγει από τη χώρα.

«Ο άνθρωπος βρίσκεται στο σπίτι του», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι από την Πέμπτη (5/3) το βράδυ δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία από τις αρμόδιες Αρχές.

Μάλιστα, όπως είπε, όταν επιχείρησαν να ζητήσουν πληροφορίες από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου για το αν έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος του, η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι δεν μπορούν να δοθούν σχετικές πληροφορίες.

Κλείνοντας, ο κ. Χιονίδης υπογράμμισε ότι για το περιστατικό υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες αλλά και κάμερες στον χώρο. «Ας δείξουμε λίγη υπομονή και ας μην προτρέχουμε σε συμπεράσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν μπορούσε να συνεχίζει υπό αυτές τις συνθήκες»

Στο φερόμενο επεισόδιο και την καταγγελία που είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του προέδρου του ΕΟΔΥ, αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στην ίδια θέση.

«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.