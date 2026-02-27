Πάτρα: Μεθυσμένος ξυλοκόπησε άγρια διασώστη του ΕΚΑΒ που προσπάθησε να τον βοηθήσει

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην Πάτρα, όταν διασώστης του ΕΚΑΒ δέχθηκε επίθεση την ώρα που επιχειρούσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε περιστατικό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε καφενείο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου είχε κληθεί ασθενοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, άνδρας που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και φέρεται να είναι γνώριμος των Αρχών από παλαιότερα περιστατικά, επιτέθηκε στον διασώστη και τον χτύπησε.

Από το περιστατικό προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία. Στην περιοχή έσπευσαν τρία περιπολικά και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Ο διασώστης και ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκαν στο Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, με τον εργαζόμενο του ΕΚΑΒ να καταθέτει μήνυση σε βάρος του για ξυλοδαρμό.