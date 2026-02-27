Συναγερμός στην Πάτρα: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (27/2) στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24, ο άγνωστος τηλεφώνησε σε δικαστικό υπάλληλο και ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές Αρχές, εκκένωσαν το κτήριο και απέκλεισαν την περιοχή, προχωρώντας σε έλεγχο όλων των χώρων.