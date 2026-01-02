Ελλάδα Ενδοοικογενειακή Βία Ηράκλειο Κρήτη Local News

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 74χρονος μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Τον ξυλοκόπησε ο γιος

Ο 33χρονος γιος συνελήφθη, μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση των Αρχών.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 74χρονος άνδρας στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας το απόγευμα της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026.

Τον 74χρονο τραυμάτισε ο γιος του, ο οποίος συνελήφθη, μετά από παρέμβαση γειτόνων που ειδοποίησαν ανώνυμα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, ο τραυματισμός προέκυψε έπειτα από επεισόδιο με τον 33χρονο γιο του, που τον χτύπησε με τα χέρια, κάτι που στη συνέχεια επιβεβαίωσαν επωνύμως και οι γείτονες.

Παρά το γεγονός ότι ο 74χρονος δεν επιθυμούσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παιδιού του, η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα από τις Αρχές, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, και ο 33χρονος συνελήφθη.

Το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από την Αστυνομία, ενώ δεν προκύπτει προηγούμενη εμπλοκή του φερόμενου δράστη με αντίστοιχα περιστατικά.

