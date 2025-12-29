Ελλάδα Ενδοοικογενειακή Βία Μήνυση μουσικός Σύλληψη Αστυνομία Δικαστήρια Showbiz

Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο μουσικός δεν θα στραφεί κατά κανενός με δική του νομική ενέργεια.

Αθώο έκρινε το δικαστήριο της Τρίπολης τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Αρη Μουγκοπέτρο, τον οποίο είχε μηνύσει η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

«Τελείωσε αυτή η επώδυνη διαδικασία» δήλωσε ο δικηγόρος του μουσικού, Δημοσθένης Πέππας, ο οποίος πρόσθεσε πως ο εντολέας του δεν θα στραφεί εναντίον κανενός μετά την δικαστική απόφαση.

«Σήμερα τελέστηκαν στο δικαστήριο και δύο αυτόφωρα αδικήματα από καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας: εξύβριση και παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Εμείς δεν προχωράμε (σ.σ. σε μήνυση). Ο,τι κάνει η εισαγγελική αρχή», τόνισε ο κ. Πέππας.

