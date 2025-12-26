Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του -«Ήθελα μόνο να δω τα παιδιά μου»

Το κατώφλι του Εισαγγελέα θα περάσει τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος ύστερα από τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η σύζυγός του.

Ειδικότερα, ο γνωστός καλλιτέχνης κρατείται στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου, ο καλλιτέχνης είχε μεταβεί σε σπίτι όπου βρισκόταν και η εν διαστάσει σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε έντονος καβγάς σχετικά με τα παιδιά, καθώς ο ίδιος φέρεται να είχε «περίεργη συμπεριφορά».

Η σύζυγος μετέβη στο ΑΤ Τρίπολης για να τον καταγγείλει, ενώ λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κάλεσαν και τον ίδιο να παρουσιαστεί. Εκείνος εμφανίστηκε και δήλωσε πως επιθυμεί να υποβάλει μήνυση, υποστηρίζοντας ότι δεν του επιτρέπεται να δει τα παιδιά. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:20.

Τελικά, μετά τη μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή, αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως, ο καλλιτέχνης συνελήφθη γύρω στις 18:30 και κρατείται.

Η σύζυγός του ζήτησε και έλαβε panic button, ενώ, δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του

Την διακοπή συνεργασίας του με τον Άρη Μουγκοπέτρο έκανε γνωστή ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του γνωστού καλλιτέχνη, Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, μετά τη σύλληψή του ανήμερα των Χριστουγέννων για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύζυγός του απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, ο οποίος είχε αναλάβει το ατύχημα του μουσικού, για την υπόθεση με την κροτίδα.