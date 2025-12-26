Ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους»

Ελεύθερος αφέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μεταφορά του στα δικαστήρια της Τρίπολης, το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, λόγω της μήνυσης της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Πήρε αναβολή ώστε να δικαστεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο Αυτόφωρο.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια ο μουσικός με τον δικηγόρο του, Δημοσθένη Πέππα, προχώρησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. «Χρόνια πολλά σε όλο το κόσμο. Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Όλα θα ειπωθούν στο δικαστήριο», ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος.



Ο δικηγόρος του επισήμανε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται. «Ας κάνει ο άνθρωπος τουλάχιστον γιορτές καλά, ήρεμα και ένα μήνυμα είναι ότι ο πατέρας πρέπει στα μάτια των παιδιών του να δείχνει ότι σέβεται τη μητέρα είτε είναι χωρισμένοι είτε είναι παντρεμένοι. Εμείς σεβόμαστε τις μανάδες των παιδιών μας κι έτσι πρέπει να γίνεται», είπε ο κ. Πέππας.



«Αισθάνθηκε απειλή»

Νωρίτερα, για τον φόβο που ένιωσε η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου για την ασφάλεια τη δική της και των παιδιών της, μίλησε στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαναστασίου, εξηγώντας τη μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο ίδιος αναφέρθηκε, αρχικά, στις αιχμές περί αλλαγής «στρατοπέδου» καθώς ήταν ο νομικός εκπρόσωπος του Άρη Μουγκοπέτρου στην υπόθεση του ακρωτηριασμού του από κροτίδα, διευκρινίζοντας ότι έχει συγγενική σχέση με τη σύζυγο του μουσικού. «Δεν είμαι αυτόκλητος σωτήρας ούτε αλλάζω πλευρές κατά το δοκούν» σημείωσε, προσθέτοντας ότι είναι δικηγόρος των οικογενειακών επιχειρήσεων της ίδιας και του αδελφού της.



Όσον αφορά το τι χωρίζει τις δύο πλευρές που θα οδηγηθούν στα δικαστήρια, ανέφερε: «Το μόνο που έχει να χωρίσει αυτή η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο», αποκαλύπτοντας ότι ο χωρισμός για το ζευγάρι που έχει δύο παιδιά επήλθε στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Παπαναστασίου ξεκαθάρισε ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση εδώ και περίπου δέκα ημέρες, διατηρώντας καθημερινή επαφή με τα παιδιά του. Όπως είπε ο συνήγορός της, η μητέρα επέλεξε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των παιδιών, επιτρέποντας στον πατέρα να τα επισκέπτεται κατόπιν συνεννόησης στο σπίτι.

Αναφερόμενος μάλιστα, στο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, περιέγραψε ότι ο μουσικός εισήλθε στο σπίτι συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.



Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο», σημειώνοντας πως την τελική κρίση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης θα την έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας.

«Μέχρι τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε εξωδικαστική λύση»

Όπως αποκάλυψε, στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο. «Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να χωρίσει αυτή την οικογένεια», τόνισε, σημειώνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε εξωδικαστική λύση και διαμεσολάβηση, ακόμη και με συγγενικά πρόσωπα του μουσικού.

