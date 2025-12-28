Γκύζη: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από την ταράτσα - Βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κλήση στην Αστυνομία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα σε ζευγάρι ηλικιωμένων στην περιοχή του Γκύζη.

Το διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού βρισκόταν στο υπόγειο πολυκατοικίας στην οδό Λοκρίδος. Πρόκειται για έναν άνδρα 74 ετών και τη σύζυγό του 67 ετών, και οι δυο Έλληνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστές μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 74χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τη γυναίκα στο λαιμό.

Στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου επιχείρησε να πηδήξει στη διπλανή πολυκατοικία. Ωστόσο έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Το σημείωμα που βρέθηκε πάνω του

Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί μετά από κλήση περίοικων, ξεκίνησαν οι έρευνες. Στη σορό του άνδρα εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες.

Όσον αφορά στην κατάσταση υγείας της γυναίκας, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».