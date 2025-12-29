Μουγκοπέτρος: Ο Λιάγκας αποκάλυψε ότι γνώριζε για τον χωρισμό και ότι αιτία είναι η οικονομική ανέχεια

Σήμερα θα απολογηθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος ύστερα από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή και στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε:

«Ο Άρης Μουγκοπέτρος, την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει πριν γίνει ό,τι έγινε, ήταν εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή, πριν από τρεις ημέρες (στις 19 Δεκεμβρίου). Εδώ λοιπόν τώρα μπορώ να το πω πια, είχε εκμυστηρευτεί σε όλους μας ότι «Παιδιά, θέλω να σας πω και κάτι αλλά δεν θέλω να το πω στην εκπομπή» και θέλω να το πω σε αγαθούς συναδέλφους -που λέγονται ότι εμείς πιέζουμε εδώ τους συνεντευξιαζόμενους και τους περνάμε τρόπον τινά από κάποιου είδους «φάλαγγα» ας πούμε- ότι σεβόμαστε πάντα ό,τι μας λέει ένας άνθρωπος και αν μου ζητήσει «δεν θέλω να πω αυτό», το έχω τηρήσει πάντα.

Άλλοι δεν το τηρούν, που σας το παίζουν και καλούληδες στην τηλεόραση, δεν είναι η ώρα αυτή… Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε έρθει εδώ και είχε πει σε όλους μας ότι «παιδιά, θέλω να σας πω και κάτι αλλά δεν θέλω να το πω ακόμα στην τηλεόραση, έχω χωρίσει». Και μάλιστα, αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι ότι πιθανόν ένα πολύ βασικό σημείο -και θα το αποδείξουμε και σήμερα ότι μάλλον έτσι είναι- που οδήγησε αυτό το ζευγάρι στον χωρισμό, είναι και η οικονομική ανέχεια που επήλθε μετά την ανημπόρια του συγκεκριμένου ανθρώπου να παίξει κλαρίνο γιατί ήταν ο μόνος τρόπος βιοπορισμού του.

Δεν μπορούσε να παίξει κλαρίνο, διότι του κόπηκαν τρία δάχτυλα, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εμείς το σεβαστήκαμε, δεν είπαμε τίποτα απολύτως ότι ο άνθρωπος αυτός έχει χωρίσει. Πάμε όλοι στις διακοπές μας και διαβάζουμε στα sites ότι υπάρχει περιστατικό έντονης ενδοοικογενειακής απειλής και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη και σήμερα σε λίγη ώρα, στις 12 η ώρα, θα περάσει από δικαστήριο.»