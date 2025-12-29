Σώτης Βολάνης: «Έδωσα 600.000€ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω»

Ο Σώτης Βολάνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” για το πόσο άλλαξε η ζωή του μετά τη μεγάλη επιτυχία που έκανε με το τραγούδι του “Πόσο μου λείπει”, αλλά και γιατί αποφάσισε να σταματήσει να είναι γεωργός και να ασχοληθεί με τη νύχτα! «Δεν έχω κάνει άλλο επάγγελμα. Πριν από το τραγούδι, ήμουν γεωργός με τον πατέρα μου, αλλά δεν μου άρεσε. Το 2000 πήγα στο Ντουμπάι και μου ήρθε το “Πόσο μου λείπει”. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Ανατριχιάζω και που το θυμάμαι. Έκλαιγα. Πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα “Θεε μου τι έκανα;”. Μου έλειπαν οι γονείς μου, οι φίλοι μου, οι παρέες εκείνη την περίοδο, από κει μου ήρθε η έμπνευση».

Σαν τα… πουκάμισα

Ο Βολάνης θυμήθηκε τη χρυσή εποχή που το χρήμα έρρεε άφθονο και ίσως τότε δεν το μετρούσε όπως θα έπρεπε. «Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλα πήρα σπίτι! Πολλά λεφτά, και χαλάλι τους, τα έδωσα στα αμάξια. Κάθε δύο εβδομάδες άλλαζα αυτοκίνητο! Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000-700.000€ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω».

Τα σημάδια από τον Θεό

Ο τραγουδιστής μίλησε για την πίστη του και τα σημάδια που έλαβε από τον Θεό και τον έκαναν να πιστέψει ακόμη περισσότερο. «Προσπαθώ να είμαι κοντά στον Θεό πάρα πολύ γιατί μου έχει δώσει σημάδια! Όταν ήμουν μικρός, τρία χρόνια πριν κάνω τον δίσκο, ήμουν σε ένα ταξί και είχα αφήσει στο σακάκι μου κάποια λεφτά. Από τη χαρά μου να βγω και να αγκαλιάσω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, πήγα και πήρα τη βαλίτσα μου από το πορτ μπαγκάζ, αλλά ξέχασα το σακάκι στο πίσω κάθισμα. Πάνε τα λεφτά. Κοιτάω τον ουρανό, στρέφω το κεφάλι μου στον ουρανό και λέω με κλάματα: “Θεέ μου, μια μέρα δώσ’ τα μου διπλά” και μου τα δίνει! Δεν είναι σημάδι αυτό;»

«Ήμουν άτακτο παιδί»

Ο Βολάνης έκανε και αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή. «Αυτή την περίοδο είμαι δεσμευμένος και είμαι πιστός! Παλαιότερα ήμουν άτακτο παιδί! Είχα και σχέσεις με θαυμάστριες».