Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Δεν μετανιώνω για την δήλωση, μπορώ να το πω ξανά δημόσια»

Η δημοσίευση που έκανε πριν από λίγες ημέρες στο Facebook στην οποία ανέφερε ότι «ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός με μόλις 12 followers» προκάλεσε αντιδράσεις και στην συνέχεια κατέβηκε επειδή ο αλγόριθμος διέγραψε την ανάρτησή του. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» και υποστήριξε:

«Έγινε ένα report. Πλέον ο αλγόριθμος αν δει και μία ανάρτηση που αφορά θρησκευτικό περιεχόμενο μπορεί να το κατεβάσει και ο ίδιος, χωρίς να αναλύσει πολλά. Στη συνέχεια έβαλα και ένα τραγούδι με τον «Θεό αντάμα» να δω αν θα το κατεβάσει. Δεν νομίζω ότι προκάλεσα. Έγραψα ότι ο πρώτος influencer, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, για εμένα που πιστεύω, είναι ο Χριστός.

Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη influencer με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω. Για εμένα, αυτός που έχει επηρεάσει περισσότερο τον πλανήτη είναι ο Χριστός, γιατί χάραξε τον χρόνο, όπως έγραψα. Παγκοσμίως λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Όπως είπα, είχε μόνο 12 followers, 12 μαθητές».

Και συμπλήρωσε: «Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική από τους followers, τα χρήματα και από όλα αυτά. Ήταν για εμένα μία πολύ χαλαρή δήλωση. Πολλοί μου την έπεσαν ότι ο Χριστός δεν είναι influencer και εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης, αλλά εγώ είμαι ήρεμος. Όχι δεν μετάνιωσα για τη δήλωσή μου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια, δεν μετανιώνω καθόλου. Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω».