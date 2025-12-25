LIFE Χριστούγεννα Showbiz

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας χαρακτήρισε «influencer» τον Χριστό και του έκαναν αναφορές στο Facebook

Ο γνωστός κωμικός επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του με έναν διαφορετικό τρόπο στα social media, αποκαλώντας τον Ιησού Χριστό «τον μεγαλύτερο influencer» που έχει υπάρξει.

Αλέξανδρος Τσουβέλας / Φωτ.: NDP Photos
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του με έναν διαφορετικό τρόπο στα social media, αποκαλώντας τον Ιησού Χριστό «τον μεγαλύτερο influencer» που έχει υπάρξει. Η συγκεκριμένη ανάρτηση, ωστόσο, φαίνεται πως ενόχλησε αρκετούς χρήστες του Facebook.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος αργότερα, μέρος του κοινού αντέδρασε και προχώρησε σε αναφορές, με αποτέλεσμα η ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα να «εξαφανιστεί» από το προφίλ του.

Στο αρχικό του μήνυμα ο κωμικός είχε γράψει: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα… Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

tsouvelas.jpg

Η ανάρτηση αυτή, η οποία πλέον δεν εμφανίζεται στη σελίδα του, προκάλεσε αντιδράσεις, με κάποιους διαδικτυακούς του φίλους να υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αναφορά, όπως υποστηρίζει και ο ίδιος ο κωμικός.

Ακολούθως, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να τοποθετηθεί ξανά, γράφοντας σε νέο ποστ: «Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κάνατε κάποιοι αναφορά… Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας».

Κάτω από τη δεύτερη ανάρτηση συγκεντρώθηκαν δεκάδες σχόλια, με την πλειονότητα των χρηστών να στηρίζει τον γνωστό κωμικό.

