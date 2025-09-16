Η απάντηση Τσουβέλα: «Κάνει μήνυση ένας άσχετος, δεν σκοπεύω να κυλιστώ κάτω...»

Για «προσβολή θρησκευτικού αισθήματος» κατηγορείται ο γνωστός κωμικός, Αλέξανδρος Τσουβέλας, μετά το viral βίντεο με έναν ιερέα σε παράστασή του στη Στυλίδα. Δύο ιερείς κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του, κάτι που ο ίδιος σχολίασε με χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι κι εκείνος από την πλευρά του έχει κινηθεί νομικά.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, δύο ιερείς του Χριστιανικού Σωματείου «Ορθόδοξη πορεία» κατέθεσαν μήνυση εναντίον του, κατηγορώντας τον για ασέβεια προς τον κλήρο.

Μιλώντας στο «Breakfast@Star», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δήλωσε: «Το πληροφορήθηκα κι εγώ από τους συνεργάτες μου. Κάνει μήνυση ένας άσχετος, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί την εκκλησία ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου, έχω πάρει κι εγώ τις κατάλληλες νομικές οδούς και ακολουθεί μια νόμιμη διαδικασία». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν σκοπεύω να κυλιστώ κάτω με κάποιον που θέλει να γίνει γνωστός και χρησιμοποιώντας την εκκλησία να κάνει followers».

Ο κωμικός ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει την Εκκλησία. «Ο πατέρας μου είναι ιερέας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το είδε το βίντεο και γελούσε, γιατί ξέρει ότι η πρόθεσή μου δεν είναι να προσβάλω κάποιον. Οι ιερείς είναι άνθρωποι, πρέπει κι αυτοί να γίνονται ένα με τον λαό». Ο ίδιος χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο ιερέα «πολύ αγαπητό και ανοιχτό στην περιοχή», τονίζοντας ότι η βραδιά της παράστασης κύλησε όμορφα, με θετικό κλίμα.

Ο συνήγορος του Αλέξανδρου Τσουβέλα, Ιωάννης Σαμέλης, μιλώντας στο «Πρωινό» επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη μήνυση από κληρικούς εναντίον του, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η υπόθεση δεν θα έχει συνέχεια.

