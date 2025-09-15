Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ιερείς κατέθεσαν μήνυση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Μήνυση κατά του κωμικού Αλέξανδρου Τσουβέλα υπέβαλαν δύο ιερείς, υπεύθυνοι του Χριστιανικού Σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία», με αφορμή βίντεο που κυκλοφορεί από την παράσταση, την οποία παρουσίασε στη Στυλίδα.



Όπως φαίνεται στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ένας παπάς έκανε την εμφάνισή του πίσω από τον κωμικό, για τον οποίο η Μητρόπολη Φθιώτιδος αρνείται ότι ανήκει στο δυναμικό της.

Αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε τον σταυρό του αδυνατώντας να το πιστέψει: «Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;» με το κοινό να ξεσπά σε γέλια. Καθώς μάλιστα ο ιερέας αποχωρούσε, ο κωμικός «τραγούδησε» το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Ιησούς από τη Ναζαρέτ».

Εξ αφορμής των γεγονότων αυτών, οι ιερείς καταθέτουν μήνυση κατά του Αλέξανδρου Τσουβέλα, αλλά και κατά του δήμου με βάση το Άρθρο 337 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με αυτόν, όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή, αλλά και με τον Αντιρατσιστικό Νόμο που ρητώς αναφέρει στο εδάφιο 1: Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 -20.000) ευρώ.



