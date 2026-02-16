Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου»

Για την πορεία του, τις αποτυχίες και τα λάθη, για τις επανεκτιμήσεις αλλά και την σχέση του με την τηλεόραση μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και παραδέχθηκε ότι όταν δεν δουλεύει, τσακώνεται με όλους.

Ο stand up comedian δεν δίστασε να δηλώσει μεταξύ άλλων. «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου. Επειδή η ταινία (Η συμμορία της συμφοράς) δεν πήγε καλά, ούτε εισπρακτικά ούτε σε κριτικές, θα κάνω και τη δεύτερη για να μπω και άλλο μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζω και ότι βλέπω τα λάθη μου. Μετανιώνω κιόλας. Δεν είμαι σαν κάποιους τύπους που λένε «όχι, εγώ δεν έχω μετανιώσει για κάτι». Αυτός που το λέει αυτό, κλαίει».

Σχετικά με το αν νιώθει αδικημένος από την τηλεόραση ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ξεκαθάρισε: «Δεν έχω καμία πικρία από την τηλεόραση. Έχουμε μάθει να μας αδικεί κάποιος γιατί βολεύονται πολλοί έτσι. Λένε «Είμαι αδικημένος». Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι με σένα, θα μπει μπροστά και θα σου το δείξει».