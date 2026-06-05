Αλέξανδρος Τσουβέλας; «Με την Εύα είμαστε μαζί 13 χρόνια και δεν παντρευόμαστε για να μην χωρίσουμε»

Για την μακροχρόνια σχέση του με την γλύπτρια Ευαγγελία Καρύδη, την πορεία του και την αντίδρασή του όταν του γράφουν αρνητικά σχόλια στα social media, μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Για την σύντροφό του είπε: «Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι. Ο γάμος δεν είναι άνευ νοήματος. Τα πάντα είναι σύμβαση ενός ζευγαριού, δεν υπάρχει αξίωμα για εμένα στην ανθρώπινη σχέση. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Είναι γλύπτρια η σύντροφός μου. Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο, αυτή είναι η άποψή μου. Είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μην χωρίσουμε».

«Γελάει πάρα πολύ, κάνουμε πολλά σκετσάκια μαζί. Θέλει να δείρει όποιον με βρίζει. Το φέρει βαρέως. Είναι έξαλλη. Της εξηγώ ότι δεν βρίζουν εμένα, αλλά έναν σαν εμένα που είναι σε αυτή τη θέση» συμπλήρωσε.

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχθηκε: «Τσακώνομαι με ανθρώπους που μου γράφουν αρνητικά σχόλια στα social media. Ο κόσμος δεν είναι καλά, αλλά ούτε εγώ. Θα πέσω στο επίπεδο και θα σηκωθώ ξανά, είμαι άνθρωπος, εκφράζομαι».