Τσουβέλας για τα αρνητικά σχόλια στη σύντροφό του: Στεναχωριέσαι να βλέπεις «πώς είσαι έτσι; γριά»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που έγιναν στη σύντροφό του και την απόφασή του να ακολουθήσει την νομική οδό.

Μιλώντας για την εμφάνισή του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ανέφερε: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον η δική μου ζωή γιατί ζω παράλληλα με όλο αυτό που συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν πολλά. Πίστευα ότι θα ενδιαφέρονταν τα Μέσα για τους 44 απινιδωτής που δίνουμε σε κάθε πόλη. Ο πρώτος απινιδωτής μπαίνει στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης με την πρώτη παράσταση. Και ο δεύτερος θα ακολουθήσει Αλεξανδρούπολη, Τρίπολη, Σέρρες, Κομοτηνή, αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή παραλαμβάνουμε απινιδωτές και τους τοποθετούμε μετά από κάθε παράσταση εκεί που πρέπει για να τους χειρίζονται άνθρωποι που ξέρουν γιατί θέλει και μια ειδική εκπαίδευση».

Και συμπλήρωσε: «Εγώ είμαι πολύ μαθημένος στον οχετό. Θα μου πεις «εσύ παράγεις γέλιο, κάνεις τον κόσμο να γελάει». Ναι θα το πω, ότι ακόμα και εγώ δέχομαι χυδαία σχόλια, ειδικά το πρωί στο ραδιόφωνο θα σου πουν «γιατί δεν τρακάρεις να ψοφήσεις», τα έχω κάθε μέρα αυτά τα σχόλια για πάρα πολλά χρόνια. Και πρόσεξε πώς οχυρώνομαι εγώ. Οχυρώνομαι γιατί γίνεται live στη δουλειά μου. Δηλαδή αναγκάζομαι να τα διαβάσω και να πάω παρακάτω. Δεν είναι κάτι που διαβάζω σπίτι μου, το διαχειρίζομαι και την επόμενη μέρα πρέπει να πάω να εργαστώ. Έχω δημιουργήσει κάποιες άμυνες γιατί ξέρω ότι δεν βρίζουν εμένα, βρίζουν έναν σαν εμένα...

Επειδή τώρα έδειξαν την Εύα, μου λέει «τι χάλια φωτογραφία είναι αυτή», της λέω ρε Εύα «κι εγώ χάλια είμαι». Επειδή με συμπαθούν και λένε εσένα πιο μεγάλη και εμένα πιο μικρό. Παιδιά γερνάνε οι άνθρωποι, απλά εγώ και ο Τομ Κρουζ... βλέπεις είμαι 45 χωρίς μπότοξ. Δεν φταίω εγώ, είμαι τεντωμένος πρωί πρωί, έχω καλή ψυχολογία».

Ο ηθοποιός - χωρίς να χάνει ποτέ το χιούμορ του τόνισε: «Έχουμε περάσει πολλά μαζί... Εντάξει στεναχωριέσαι να βλέπεις «πώς είσαι έτσι», «γριά» και σχόλια και σχόλια και σχόλια και λέω «Ας πάω με τον κ. Σαμέλη να κάνω κάτι γιατί δεν σταματάνε, να πάρουμε μια ουσιώδη θέση άμυνας με τη νομική οδό, να καταλάβει κάποιος ότι όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και ό,τι γράφεις από κάτω...».

Το έκανα για να καταλάβει και η Εύα ότι δεν την έχω χε@@@νη, ότι εγώ είμαι ο διάσημος και εσύ θα ακολουθήσεις τη ζωή μου. Έχει κερδίσει παγκόσμια μετάλια, έχει κερδίσει στην γλυπτική... Ζούμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, τώρα πάνε καλύτερα τα πράγματα σε μένα, εμένα η Εύα ήταν μαζί μου όταν είχα 15 άτομα στο κοινό. Έχουμε περάσει πολλά μαζί. Τώρα τι να κάνω εγώ; Επειδή ομορφαίνω, φταίω εγώ;».