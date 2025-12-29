Συνατσάκη: Αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Καινούργιου και εκείνη ρωτά: Γιατί τώρα που είμαι έγκυος;

Η Μαίρη Συνατσάκη έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου και το αποκάλυψε στην εκπομπή του Fipster που βρέθηκε καλεσμένη εξηγώντας και τον λόγο.

«Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και την είδα στην εκπομπή με την τότε παρέα της να λέει «εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη».

Και είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα «άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν». Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow»

Και η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε μέσα από την εκπομπή της, προβάλλοντας το συγκεκριμένο απόσπασμα, να απαντήσει στην Μαίρη Συνατσάκη λέγοντας ότι την περίοδο που συνέβη αυτό, δεν αποφάσιζε η ίδια για όλα τα θέματα της εκπομπής, καθώς δεν είχε την επιμέλεια και το προηγούμενο team αρχισυνταξίας της επέβαλλε κάποια πράγματα για τα οποία η ίδια πολλές φορές δεν ήταν σύμφωνη.

Όπως και αν έχει όμως, όπως εξήγησε δεν γνώριζε τι περιείχε το συγκεκριμένο απόσπασμα με αποτέλεσμα να έρθει σε αμηχανία όταν προβλήθηκε στον άερα της εκπομπής της. Αναρωτήθηκε όμως γιατί η Μαίρη Συνατσάκη αποφάσισε τώρα να μιλήσει γι' αυτό και να την «χτυπήσει» σε αυτή την ευαίσθητη φάση της εγκυμοσύνης που διανύει και γιατί τότε που συνέβη δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της να της πει ότι την ενόχλησε και δήλωσε πως αυτό που κάνει η Μαίρη Συνατσάκη είναι πολύ χειρότερο απ' ότι της έκανε εκείνη.