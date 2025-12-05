Νεφέλη Μεγκ: «Εφόσον η Καινούργιου έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ούτε εγώ θα μείνω στο ράφι»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» ήταν η Νεφέλη Μεγκ και αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου. «Συγκινούμαι πολύ που έχει πετύχει αυτό που ήθελε και είναι καλά στη ζωή της. Εφόσον η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι. Το λέω για καλό, εφόσον το ήθελε πολύ».

Και η παρουσιάστρια σχολίασε τις δηλώσεις της λέγοντας: «Μου φάνηκε λίγο περίεργο. Εφόσον λες: "Αφού και αυτή βρήκε, έχω ελπίδες κι εγώ". Δηλαδή, μέχρι και αυτή η κακομοίρα που τα κατάφερε, άρα κι εγώ έχω ελπίδες. Χτύπησε λίγο άσχημα, δεν παρεξηγούμαι γιατί φαντάζομαι δεν είχες κακή πρόθεση αλλά ωραίο δεν ήταν έτσι όπως ακούστηκε.

Δεν είναι μόνο ότι το είπε για εμένα, ούτε που με νοιάζει, αλλά γενικότερα έχει πέσει σε ατοπήματα με γυναίκες. Μία η Σίσσυ Χρηστίδου, μία τα άλλα που έχει πει στο παρελθόν, μία που σχολιάζει τις εξωτερικές εμφανίσεις γυναικών και είναι γυναίκα. Είναι πολύ λίγο χρονικό διάστημα στα πράγματα».

Και συμπλήρωσε: «Πολλές φορές σχολιάζουμε για ωραία πράγματα, γιατί εγώ την παρακολουθώ στα social και καμιά φορά έχει εύστοχους σχολιασμούς. Ξεφεύγουμε από τους εύστοχους σχολιασμούς, τους χάνουμε και μένουμε στις κακίες που λέει».