Νεφέλη Μεγκ για Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν βλέπεις το πρόσωπο να αλλάζει με ενέσιμα και fillers…»

Η Νεφέλη Μεγκ σχολίασε στο TikTok την εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου στη φετινή πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μια βιομηχανία που πουλάει ματαιοδοξία, αντί να γιορτάζει την ποικιλομορφία. Κρίμα» και αμέσως ξέσπασε κακός χαμός!

Η influencer απάντησε στα σχόλια λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν είναι θέμα τι κάνει η Σίσσυ, είναι ότι η τηλεόραση φτιάχνει πρότυπα. Όταν βλέπεις και το πρόσωπο να αλλάζει με ενέσιμα, με fillers, με το Instagram look, το μήνυμα που περνάει είναι ότι ούτε τα φυσικά χαρακτηριστικά μας είναι αρκετά. Κι αυτό δεν αφορά μόνο εκείνη, αφορά όλες τις γυναίκες που βλέπουν την εικόνα αυτή σαν νέο φυσιολογικό. Είμαστε ΟΚ με τη βιομηχανία αυτής της μόδας; Με τα ενέσιμα; Είμαστε ΟΚ με τα πρότυπα που περνάει αυτό;

Η αυτοδιάθεση είναι το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θες με το σώμα σου. Η ματαιοδοξία ξεκινά όταν οι επιλογές σου δεν διαμορφώνονται μόνο από εσένα, αλλά από την πίεση μιας βιομηχανίας που επιβάλλει συγκεκριμένα πρότυπα. Δεν λέμε ότι η Σίσσυ δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει. Λέμε ότι όταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να εκπροσωπεί κάτι διαφορετικό ξαναμπαίνει στο ίδιο καλούπι, φαίνεται ξεκάθαρα πόσο δυνατή είναι αυτή η κοινωνική πίεση. Και εκεί είναι η διαφορά».

«Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η άποψή μου»

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δόθηκε και συνέχεια στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα όταν η Μεγκ έστειλε μήνυμα στη Φωτεινή Πετρογιάννη ζητώντας μάλιστα να διαβαστεί στον αέρα. Στο μήνυμά της η influencer ανέφερε: «Δεν είπα ποτέ για τα κιλά της Σίσσυς. Ως παθούσα νευρικής ανορεξίας, δεν θα το έκανα ποτέ. Για τις αισθητικές παρεμβάσεις μίλησα ουσιαστικά, γιατί αυτό παρατήρησα και προσωπικά είμαι πολύ κατά.

Τη θαυμάζω πάρα πολύ τη Σίσσυ, γι’ αυτό και στενοχωρήθηκα. Για παράδειγμα δεν έχω πει τίποτα για άλλες παρουσιάστριες που έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Δεν θέλω virality, δεν θέλω cloud, δεν έχω καμία όρεξη να με παίζει ο Λιάγκας , αλήθεια, δεν το έχω ανάγκη εγώ έχω το κοινό μου. Αν στενοχώρησα ανθρώπους με το γεγονός ότι είμαι κατά των αισθητικών παρεμβάσεων, γιατί αναπαράγουν μία ψεύτικη εικόνα ομορφιάς που ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις, συγγνώμη αλλά αυτή είναι η άποψή μου».

Η… απάντηση

Από την πλευρά της η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έκανε καμία δήλωση σχετικά. Ανέβασε μόνο ένα story στο Instagram θέτοντας το δίλημμα στον εαυτό της «Μωρέ λες» και πιθανές απαντήσεις το «Καλύτερα όχι» και «Όχι»! Κάτι μας λέει πως στη Μεγκ πήγαινε αυτό με την παρουσιάστρια του MEGA να μην μπαίνει καν στη διαδικασία να απαντήσει…