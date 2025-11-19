Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν θα συγχωρούσα την απιστία, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα φέρει ποτέ η ζωή»

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στο “Happy day” για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, την προσωπική της ζωή, την απιστία, αλλά και την αλλαγή στην εμφάνισή της, κάτι που σχολιάστηκε πάρα πολύ στην αρχή της φετινής σεζόν. «Μου έκαναν εντύπωση αυτά τα σχόλια γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου. Όλο το καλοκαίρι στα social media ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή, συζητούσα και για αυτό που μου συνέβαινε και την προσπάθεια που έκανα εν πάση περιπτώσει, οπότε δεν περίμενα να υπάρχει αυτή η έκπληξη.

Προφανώς και δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές, ήμουν με τα παιδιά μου και έκανα διακοπές. Παρόλα αυτά, μετά από αυτά τα σχόλια, σκέφτηκα μήπως θα έπρεπε να το κάνω; Αστειεύομαι. Με αυτή τη μέθοδο έχω καταφέρει πολύ σημαντική απώλεια μετά τις εγκυμοσύνες μου. Είναι ένα πλαίσιο που γίνεται κάτω από ιατρική επίβλεψη, οπότε εγώ νιώθω ασφαλής γιατί είμαι πολύ φοβητσιάρα. Και ένιωσα την ανάγκη να το κάνω γιατί άκουγα πάρα πολλές μπούρδες. Μιλούσαν για μεθόδους που ποτέ δεν θα σκεφτόμουνα να ακολουθήσω, γιατί φοβάμαι. Και μιλούσαν γι’ αυτές γιατί είχαν γίνει και κάποια διαφημιστικά που πουλούσαν προϊόντα με το δικό μου όνομα και δήθεν συνεντεύξεις μου ψεύτικες. Είμαι ένας άνθρωπος που τη μάχη με τα κιλά την έχει δώσει πολλές φορές στη ζωή του και τη δίνω ακόμα».

Τηλεοπτική σεζόν και… Λιάγκας

«Είναι δύσκολη χρονιά, αλλά νομίζω όλες οι χρονιές έχουν τις προκλήσεις τους. Νομίζω η ψυχραιμία είναι το μυστικό. Είναι ακόμα αρχή παιδιά, έχουμε μεγάλο δρόμο. Είναι Μαραθώνιος. Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα δεν νομίζω να πήγαινα καλεσμένη. Ο Γιώργος έχει έναν τρόπο να παίρνει συνεντεύξεις που δεν με κάνει να αισθάνομαι πολύ άνετα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι θα πιεστώ, οπότε δεν νομίζω ότι θα το επέλεγα. Ποτέ δεν ξέρεις».

Απιστία: ποινικό αδίκημα

«Το αν η απιστία πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα ή πλημμέλημα, δεν είναι δική μου ατάκα. Δεν είσαι τίμιος απέναντι σε έναν άνθρωπο. Αυτό κάπως πρέπει να αποτυπώνεται κι αυτό είναι μια ιδέα. Αλλά νομίζω ότι σε δικαιώνει η ζωή. Πιστεύω πως δεν θα συγχωρούσα την απιστία, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα φέρει ποτέ η ζωή. Το θεωρώ εξαπάτηση. Ούτε ενώ στην πορεία της ζωής σας δεν την είχε συγχωρέσει ποτέ την απιστία.

Προσωπική ζωή

«Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Αντιμετωπίζω τη ζωή αισιόδοξα και προστατεύω τα κομμάτια που αισθάνομαι ότι οφείλω να προστατεύσω γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά. Δεν θα φτάσει, έξω από εκεί που θέλω εγώ, τίποτα από την προσωπική μου ζωή».