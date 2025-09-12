Σίσσυ Χρηστίδου: Έκλεισε τα 45 στη Βαρκελώνη - Οι ευχές του Νίκου Κοκλώνη

Οι ευχές στη Σίσσυ Χρηστίδου για τα γενέθλιά της ξεκίνησαν με το που μπήκε στο αεροπλάνο από την εταιρία που τη μετέφερε στη Βαρκελώνη! Όταν κάνεις συχνά ταξίδια και είσαι καλός πελάτης, σε θυμούνται, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα!

Που είχαμε μείνει, α ναι, στα γενέθλια της παρουσιάστριας του MEGA που φέτος συμπλήρωσε τα 45 της χρόνια και πήρε τα παιδιά της και είπαν να το γιορτάσουν στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

«Γιορτάζοντας τα γενέθλιά μου στη Βαρκελώνη με τα αγόρια μου. 45 ταξίδια γύρω από τον ήλιο», έγραψε η Σίσσυ στη σελίδα της στο Instagram και έσβησε τα κεράκια στη μίνι τούρτα της με φόντο τη θέα της πόλης που φαινόταν από τα μεγάλα παράθυρα του ξενοδοχείου της.

φωτογραφία Instagram

Παραγωγός και φίλος

Η Χρηστίδου είναι από τις λίγες παρουσιάστριες που έχει κρατήσει επαφές με τον Νίκο Κοκλώνη γιατί εκτός από τη φιλική τους σχέση, εκείνος έχει ακόμη την παραγωγή του «Χαμογέλα και πάλι», οπότε οι ευχές του ήταν σχεδόν αναμενόμενες.

«Χρόνια πολλά λατρεμένη μου Σίσσυ! Με ένα γλυκό φιλί σου στέλνω τις ευχές μου για όλα όσα επιθυμείς! Είσαι ένας από τους λόγους που χαμογελώ και πάλι γιατί είσαι πάντα εκεί με μια ειλικρίνεια αφοπλιστική που σπανίζει! Μια αγκαλιά, πολλές ευχές για χρόνια πολλά και ευτυχισμένα!», της έγραψε σε story του στο Instagram.