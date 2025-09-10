Τσολάκη - Χρηστίδου: Οι δύο Σαλονικιές σε θέση μάχης - Πότε ξεκινούν οι εκπομπές τους

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελένη Τσολάκη και η Σίσσυ Χρηστίδου θα βρεθούν απέναντι τηλεοπτικά, έχει ξανασυμβεί όταν η πρώτη ήταν στο OPEN και η δεύτερη στο MEGA.

Με τη μεταγραφή της Τσολάκη στον ΑΝΤ1 και τη μετακίνησή της στα πρωινά του Σαββατοκύριακου οι δύο Σαλονικιές δοκιμάζουν και πάλι τις δυνάμεις τους σε δύο μεγάλα κανάλια και η καλύτερη ας κερδίσει, αν βέβαια δεν τις κατατροπώσει και τις δυο ο Νίκος Μάνεσης στον ALPHA!

«Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Η αλήθεια είναι πως στον ΑΝΤ1 θα μπορούσαν να σκεφτούν έναν πιο πρωτότυπο τίτλο για εκπομπή, αλλά ας μην γκρινιάζουμε με το καλημέρα σας! Το νέο μαγκαζίνο κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08.30 και υπόσχεται φρεσκάδα, θετική ενέργεια και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές.

Στην παρέα της Ελένης Τσολάκη θα βρίσκεται ο Πέτρος Κωστόπουλος κάνοντας τηλεοπτικό come back μετά από πολλά χρόνια. Το πάνελ της εκπομπής θα απαρτίζουν η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης και ο Λευτέρης Κουμαντάκης που έχει ήδη δυναμική πορεία ως παρουσιαστής στην τηλεόραση της περιφέρειας. Στην κουζίνα θα δούμε τον Χρήστο Μοίρα.

«Χαμογέλα και πάλι»

Παρά τον αισιόδοξο τίτλο και φέτος το πρωινάδικο του MEGA θα ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με τη σκληρή πραγματικότητα που μόνο χαμόγελα δεν προσφέρει στους τηλεθεατές. Μετά από 4 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο κανάλι, η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει στον… στίβο μάχης με τον αέρα της νικήτριας.

Την ίδια μέρα, δηλαδή το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά κι εκείνη τη σεζόν της, αλλά στις 09.20 το πρωί. Δίπλα στην παρουσιάστρια θα δούμε πάλι τον Παύλο Σταματόπουλο, τον Νίκο Συρίγο, τη Βάλια Χατζηθεοδώρου, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Νόρα Καούρη.