Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν υπάρχει στο πλάνο να μπει στο σπίτι μου άντρας μέχρι να φύγουν τα παιδιά μου»

Λίγο πριν από τη φετινή πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για το πως είναι σήμερα η σχέση της με τον Θοδωρή Μαραντίνη με τον οποίον συνεχίζουν να μπαινοβγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες. «Όσες αποφάσεις και αν βγουν, δυστυχώς τα δικαστήρια επαναλαμβάνονται. Δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω.

Κι εγώ στενοχωριέμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχω γίνει πιο ανθεκτική. Έμαθα να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη και να μην φοβάμαι. Γιατί απέδειξε πως πάνω από όλα βάζει τα παιδιά μας. Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση.

«Είναι δυνατόν να μην έχω εμπιστοσύνη στους άντρες;»

Η Σίσσυ αναφέρθηκε και στο γεγονός πως παρά το ότι έχει πληγωθεί, δεν έχει πάψει να εμπιστεύεται τους άντρες της ζωής της και αυτούς που ενδεχομένως θα έρθουν. «Μεγαλώνω δύο αγόρια που θα γίνουν υπέροχοι άντρες κι έχω πολλούς υπέροχους άντρες στη ζωή μου. Τον αδελφό μου, τον μπαμπά μου, τους φίλους μου, τον ψυχολόγο μου, τον δικηγόρο μου… Είναι δυνατόν να μην έχω εμπιστοσύνη στους άντρες; Αλίμονο».

«Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου, μένει μακριά από τα φώτα»

Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να μπει ένας νέος σύντροφος στη ζωή της και να τον γνωρίσει και στα παιδιά της. «Η απόφασή μου μετά το διαζύγιό μου είναι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να μένει μακριά από τα φώτα. Δεν ονειρεύομαι όμως να κάνω ξανά έναν γάμο ή να μπει στο σπίτι μου ένας άντρας και να ζήσουμε μαζί.

Αυτό δεν υπάρχει στο πλάνο μέχρι να φύγουν τα παιδιά μου από το σπίτι. Είναι πολύ συνειδητή απόφαση. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να ανεχτεί ένας άντρας όταν μπαίνει στη ζωή μου. Και δεν είναι εύκολο για κανέναν άντρα αυτό, το καταλαβαίνω».