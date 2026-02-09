Σίσσυ Χρηστίδου: «Όσοι έχουμε χωρίσει, σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε σε ευτυχισμένους γάμους;»

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για το πώς βλέπει τον γάμο και αν θα σκεφτόταν ποτέ να ανέβει και πάλι τα σκαλιά της εκκλησίας. «Εννοείται ότι υπάρχουν ευτυχισμένοι γάμοι. Όσοι έχουμε χωρίσει, δεν πιστεύουμε σε ευτυχισμένους γάμους; Όχι βέβαια. Δεν θα σκεφτόμουν να παντρευτώ ξανά, τον έχω κάνει αυτό τον κύκλο μου. Όχι γιατί δεν πιστεύω στον γάμο όμως, απλά όταν έχεις κάνει αυτόν τον κύκλο και έχεις κάνει τα παιδιά σου, εμένα αυτή είναι η φωλιά μου και η οικογένειά μου και δεν θέλω να αλλάξει το πλαίσιο».

«Μια απώλεια φέρνει και δώρα, όχι μόνο πόνο»

Η παρουσιάστρια του MEGA μίλησε για την ενηλικίωση που βίωσε μετά τον θάνατο της μητέρας της και το πόσο άλλαξε κι εκείνη ως μητέρα. «Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρας μου. Τη νιώθω συνέχεια κοντά μου, ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορώ να τη βρω άμα την χρειαστώ. Οπότε οι στιγμές που τη χρειάζομαι, αυτές είναι οι πιο δύσκολες στιγμές. Αλλά νιώθω ευγνωμοσύνη για τα χρόνια που είχα δίπλα της, για τη μαμά που είχα, που είχα αυτή την τύχη και μέσα από την εκπομπή βλέπω περιστατικά που με κάνουν να νιώθω πιο έντονη αυτή την ευλογία και κρατάω αυτό μέχρι να την συναντήσω ξανά.

Ήμουν και είμαι πολύ μαμάκιας και μπαμπάκιας. Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια. Τα τελευταία χρόνια έχω την ευτυχία να έχω και τον αδερφό μου κοντά και τα παιδιά μας μεγαλώνουν μαζί. Είμαι πολύ της οικογένειας, πιστεύω πάρα πολύ στην ελληνική οικογένεια, αλλά η ζωή έχει απρόοπτα, η μαμά μου έφυγε, η οικογένειά μου δεν είναι με τον ίδιο τρόπο πια, αλλάζουμε, προσαρμοζόμαστε σε αυτά με τις ίδιες ηθικές αξίες.

Νομίζω ότι μετά τον θάνατο της μητέρας μου, ενηλικιώθηκα, αυτό παθαίνεις. Όταν χάνεις τη μητέρα σου ενηλικιώνεσαι σε όποια ηλικία και να είσαι. Σε όλα μου τα προβλήματα η μητέρα μου ήταν το πρώτο μου τηλέφωνο. Είπα τώρα εσύ θα είσαι αυτό το τηλέφωνο για τα δικά σου παιδιά. Μεγάλη αλλαγή, αλλά σου φέρνει και δώρα μαζί, δεν φέρνει μόνο πόνο».