Ελένη Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα, δεν έχω χάσει ποτέ, μα ποτέ ρόλους λόγω των κιλών μου»

Για τη συνεργασία της με τον Αλέξανδρο Ρήγα στην κινηματογραφική ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» μίλησε η Ελένη Ουζουνίδου στο περιοδικό ΟΚ. «Ολοκληρώσαμε πέρσι τα γυρίσματα. Είναι δύο μεγάλου μήκους ταινίες. Νομίζω ότι το δεύτερο μέρος θα βγει σε λίγους μήνες. Η ταινία είναι τελείως διαφορετική από τη σειρά. Δεν πάμε να τη μιμηθούμε. Είναι και διαφορετικά σκηνοθετημένη. Αυτό που έχει κάνει ο Αλέξανδρος είναι σε μια αισθητική Κουέντιν Ταραντίνο και Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ο Αλέξανδρος είναι τελειομανής και μεγάλος καλλιτέχνης. Είναι εκρηκτικός, καμιά φορά του ξεφεύγει κιόλας η έκρηξη. Αλλά μου έκανε εντύπωση πόσο ευγενικός ήταν με όλους τους ηθοποιούς».

Ο έρωτας

Η ηθοποιός βρήκε τον έρωτα σε ηλικία 42 χρόνων όταν γνώρισε τον σύζυγό της, οπότε έχει να περάσει το δικό της μήνυμα. «Θα έλεγα στις γυναίκες ότι αν το θέλουν πραγματικά, θα το βρουν. Από την άλλη, κι αν δεν το θέλουν, δεν πειράζει. Όλα είναι αποδεκτά. Σίγουρα όμως να μην απογοητεύονται. Απλώς να αλλάξουν λίγο την καθημερινότητά τους. Να γίνουν ίσως πιο κοινωνικές. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους άντρες».

Η αγάπη για το φαγητό

Στη συνέντευξή της η Ουζουνίδου μίλησε και για τα παραπανίσια κιλά που κατά καιρούς έχει. «Δεν μπορώ να αρνηθώ το καλό φαγητό, δεν μου αρέσει βέβαια να ξεφεύγω στα κιλά. Μαζεύομαι όταν διαπιστώνω ότι συμβαίνει λόγω στεναχώριας ή στρες. Γι’ αυτό μετά προσέχω. Τι να γίνει όμως; Ας είμαι νταρντάνα. Να πω ότι είμαι ελαφίνα; Δεν γίνεται. Αλλά είμαι ψηλή και είναι ομοιόμορφα τα κιλά μου. Είμαι και αρκετά γυμνασμένη. Πάντα έκανα κάτι, χορό, ενόργανη, pilates. Δεν έχω χάσει ποτέ, μα ποτέ ρόλους λόγω των κιλών μου! Έχω παίξει τα πάντα στο θέατρο, και σουμπρέτες και ντάμες. Στην τηλεόραση είναι πιο τυποποιημένα τα πράγματα».