Χρηστίδου για Μαραντίνη: «Ελπίζω να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο και να μην έχουμε άλλα θέματα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε απέναντι από την κάμερα του «Breakfast@Star» και κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην συζύγου της, Θοδωρή Μαραντίνη, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» ότι θέλει να λυθούν οι όποιες διαφορές τους εξωδικαστικά.

«Χάρηκα να σου πω την αλήθεια. Κι εγώ από την τηλεόραση βέβαια, τα άκουσα δεν είχα τέτοια εικόνα. Δεν θέλω να σχολιάσω γι’ αυτό κάτι άλλο. Μπορώ να σου πω ότι εγώ γενικά έτσι κι αλλιώς, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ικανοποιημένη και ανακουφισμένη από τη δικαστική απόφαση, oπότε αυτό μου αρκεί.

«Με ανακουφίζει και με δικαιώνει»

Ελπίζω σε ένα καλό κλίμα. Ελπίζω να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο και να μην έχουμε άλλα θέματα. Εμένα η δική μου αγωνία αφορούσε στην απόφαση του δικαστηρίου. Από τη στιγμή που αυτή βγήκε και ένιωσα εγώ προσωπικά ότι με δικαιώνει, αυτό με ανακουφίζει και με δικαιώνει», σχολίασε η παρουσιάστρια που δείχνει να θέλει πια να αφήσει πίσω της τις συχνές επισκέψεις στα δικαστήρια...

«Είμαι διάφανη»

Δίχως να δώσει περισσότερες πληροφορίες, η παρουσιάστρια του MEGA σχολίασε απέξω απέξω και τα της προσωπικής της ζωής. «Όταν είμαι καλά φαίνεται, όταν δεν είμαι καλά, πάλι φαίνεται! Είμαι διάφανη. Είμαι καλά τώρα και στην προσωπική μου ζωή», σχολίασε όλο νόημα η Χρηστίδου στην κάμερα της εκπομπής του STAR.