Μαραντίνης: Οι αποφάσεις που πήρε για την διαμάχη με την Χρηστίδου και η άνω τελεία στους Onirama

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης και αναφέρθηκε στην δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου, αλλά και στο πώς έχει ονειρευτεί από εδώ και στο εξής την καριέρα του.

«Επειδή οι νομικές διαφορές στο διαζύγιό μου έχουν τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας, πήρα την απόφαση το καλοκαίρι και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω σελίδα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Δεν θέλω να το συζητάω. Έχω κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με το διαζύγιό μου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό» υποστήριξε.

Ο τραγουδιστής μίλησε και για την επαγγελματική του πορεία και εξηγήσε ότι έχει αποφασίσει να κάνει αλλαγές... «Υπήρξαν φάσεις στη ζωή μου που έχω κάνει πράγματα και εκτός των Onirama. Το συγκρότημα είναι η οικογένειά μου. Όλο αυτό ήταν πολύ γεμάτο και μας χάρισε πολύ όμορφες στιγμές, οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να σκεφτώ να κάνω κάτι μόνος μου.

Μετά το καλοκαίρι όμως, έχω μπει σε μια φάση που θέλω να αλλάξω σελίδα στη ζωή μου σε όλα, αρχίζω και ετοιμάζω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω μόνος μου. Θα μπει μια άνω τελεία στους Onirama. Νιώθω ότι είναι καλό και αναγκαίο για τη δική μου ψυχή αυτή τη στιγμή» εξομολογήθηκε.