Μαγκαζίνο ΣΚ: Πρώτη η Χρηστίδου, αλλά η Τσολάκη την πλησιάζει απειλητικά

Η Σίσσυ Χρηστίδου είχε ξεκάθαρο προβάδισμα το πρώτο Σαββατοκύριακο που οι πρωινές ψυχαγωγικές (με εισαγωγικά ή χωρίς) εκπομπές βρέθηκαν όλες απέναντι, ένιωσε όμως την καυτή ανάσα της Ελένης Τσολάκη που ήρθε πολύ κοντά της και κάτι μας λέει πως η φετινή σεζόν δεν θα είναι περίπατος για την κοκκινομάλλα του MEGA!

Η μάχη του Σαββάτου

Το «Χαμογέλα και πάλι» επέστρεψε στους δέκτες μας δίχως φανερά σημάδια ανανέωσης, αφού η ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν ήδη δεμένη από πέρσι και αλλαγές δεν είδαμε. Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στον Νίκο Συρίγο έδωσε πόντους στην πρεμιέρα του MEGA που έκανε 13,2% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό.

Η Ελένη Τσολάκη μπήκε με το δεξί στον ΑΝΤ1 αφού το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ανέβασε το κανάλι στο 9,3% στο σύνολο και το 12,6% στο δυναμικό κοινό. Η παρουσία του Πέτρου Κωστόπουλου στο πάνελ ούτε έδωσε, ούτε αφαίρεσε πόντους από την εκπομπή. Αν κάποτε στο παρελθόν μας έλεγαν πως ο άλλοτε πρωινατζής του MEGA και late night host του ALPHA θα επέστρεφε στην TV ως… πανελίστας, δεν θα το πιστεύαμε!

Στο OPEN τα πράγματα ήταν λίγο πολύ όπως τα αφήσαμε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου να συνεχίζουν την εκπομπή εκεί ακριβώς όπου την άφησαν το καλοκαίρι. Το «Ραντεβού το ΣΚ» άγγιξε το 6,1% στο σύνολο και το 5% στο δυναμικό κοινό.

Η μάχη της Κυριακής

Τη δεύτερη μέρα που οι τρεις εκπομπές βρέθηκαν και πάλι απέναντι, είχε φύγει ο ενθουσιασμός του κοινού για την πρεμιέρα τους και τα ποσοστά παρουσίασαν μείωση. Το «Χαμογέλα και πάλι» χάρισε στο MEGA 10,3% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» έδωσε στον ΑΝΤ1 7,3% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN κινήθηκε στο 6,5% στο σύνολο και το 5,9% στο δυναμικό κοινό. Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς φαίνεται πως η Τσολάκη θα στριμώξει φέτος τη Χρηστίδου, ενώ το δίδυμο Κωνσταντάρας - Μαλέσκου δείχνει να κινείται σε ικανοποιητικά ποσοστά για το κανάλι το οποίο τους φιλοξενεί…