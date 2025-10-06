Ελένη Τσολάκη: «Η περιπέτεια της υγείας της και γιατί δεν θα μπει ποτέ στο χειρουργείο»

Μια μικρή περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η Ελένη Τσολάκη. Την Κυριακή 5/10, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 ένιωσε πόνους και είχε υψηλό πυρετό, οπότε κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η Ελένη αναρρώνει στο σπίτι της.

«Φαντάσου να ήμουν ακόμα εκείνο το κορίτσι που έλεγε τον καιρό»

«Έχουν περάσει έντεκα χρόνια από το Happy day. Ξέρεις, αυτό το κορίτσι που έλεγε τον καιρό κάθε πρωί στις 08.00 και ξυπνούσε τον κόσμο χορεύοντας και γελώντας είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Έτσι είμαι με τους φίλους μου στη ζωή μου, έτσι θα είμαι και στην τηλεόραση στις στιγμές που πρέπει. Είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου.

Από την άλλη, φαντάσου να είχαν περάσει τόσα χρόνια και να ήμουν μόνο εκείνο το κορίτσι που χόρευε το πρωί και έλεγε τον καιρό. Δεν θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη που θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε όλοι μας», σχολίασε η Ελένη Τσολάκη σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ! και συνέχισε λέγοντας πως δεν θέλει σώνει και ντε να υπάρχει στην τηλεόραση! «Αυτό το μικρόβιο δεν με έχει ακουμπήσει. Δεν έχω πάθει εξάρτηση από την τηλεόραση. Την αγαπώ πολύ, μου αρέσει, θέλω φυσικά να έχω δουλειά, είναι η προσπάθεια που κάνω πάνω από είκοσι χρόνια σε αυτό τον χώρο, αλλά όχι απεγνωσμένα.

Τι μπορεί να σε κάνει να χάσεις το χαμόγελό σου;

«Η αδικία. Και όταν αισθανθώ ότι οι άνθρωποι μου φέρονται πολύ διαφορετικά από ό,τι τους έχω φερθεί. Αλλά μεγαλώνοντας δεν χαλαλίζω να χάνω το χαμόγελό μου για ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλη αξία στη ζωή μου».

Δεν σε απασχολεί το πέρασμα του χρόνου στην εικόνα σου;

«Στο κομμάτι της γυναικείας φιλαρέσκειας, σαφώς. Μου αρέσει να προσέχω την εικόνα μου και να τη φροντίζω. Το βλέπω καμιά φορά και από τη μαμά μου, που είναι σαν να είμαι εγώ μεγάλη. Δεν ξέρω αν είναι η σαλονικιώτικη νοοτροπία, που μας αρέσει να είμαστε περιποιημένες. Γενικά, δεν θεωρώ ότι κάνω ακρότητες, δηλαδή να μην πάω στο περίπτερο αν δεν είμαι καλά ντυμένη».

Γιατί είναι ταμπού να παραδεχτεί κάποιος ότι έχει κάνει facelift;

«Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Ίσως θέλει να αποφύγει την κριτική και τον σχολιασμό. Αλλά αναρωτιέμαι, γιατί κάθε γυναίκα, καθένας μας, στο μέτρο του εφικτού, να μην κάνει όλα όσα παρέχει πλέον η εξέλιξη της τεχνολογίας; Εγώ κάνω αυτά που κάνουμε όλες λίγο-πολύ: μεσοθεραπείες, τα μποτοξάκια μου, μάσκες στο σπίτι, οτιδήποτε που δεν θα με αλλάξει. Μεγάλες, θεαματικές επεμβάσεις δεν έχω κάνει, φοβάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θα έπαιρνα εύκολα μια τέτοια απόφαση, να μπω στο χειρουργείο και να ζήσω αυτό τον πόνο για αισθητικούς λόγους».