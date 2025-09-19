Πρωινάδικα ΣΚ: Στο... τηλε-ρινγκ Χρηστίδου, Τσολάκη και Μαλέσκου με Κωνσταντάρα

Μην σας τρομάξουν οι χαλαροί τίτλοι! Οι εκπομπές που ακολουθούν θα έχουν μεν δόσεις ψυχαγωγίας, θα επικρατήσει όμως και πολλή ενημέρωση, οπότε εάν θέλετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο βρείτε τρόπο να ξυπνήσετε αλλιώς, σίγουρα όχι με την τηλεόραση.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχοντας την περσινή επιτυχημένη σεζόν στην πλάτη της υποδέχεται στη ζώνη την Ελένη Τσολάκη που το έχει ξανακάνει και τους Ιωάννα Μαλέσκου και Λάμπρο Κωνσταντάρα που δοκιμάζουν για πρώτη φορά το δίδυμό τους τα ΣΚ. Κι όποιος αντέξει…

«Πρωινό Σαββατοκύριακο» (ΑΝΤ1, 08.30)

Η Ελένη Τσολάκη πήρε μεταγραφή στο κανάλι του Αμαρουσίου και τώρα καλείται να δείξει τι μπορεί να κάνει. Μαζί της θα βρίσκεται μια δυνατή ομάδα που συνδυάζει εμπειρία και άποψη.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης και ο Λευτέρης Κουμαντάκης θα προσπαθήσουν να εδραιωθούν εκεί και όχι να γίνουν… περαστικοί όπως οι προηγούμενοι της ζώνης αυτής (Μπέττυ Μαγγίρα, Θανάσης Πάτρας, Δημήτρης Πανόπουλος).

«Χαμογέλα και πάλι» (MEGA, 09.20)

Η Σίσσυ Χρηστίδου επιστρέφει στα ΣΚ μας με τον αέρα της επιτυχίας, αλλά θα βρει απέναντί της δύο νέους αντίπαλους. Στην δική της ομάδα θα βρίσκονται και πάλι ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Νόρα Καούρη.

«Ραντεβού το ΣΚ» (OPEN, 09.50)

Μετά το επιτυχημένο τους καλοκαιρινό μαγκαζίνο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφουν αυτή τη φορά το Σαββατοκύριακο με ελαφρώς ανανεωμένη ομάδα. Στην παρέα τους θα βρίσκονται η Αλεξάνδρα Τσόλκα, ο Γιώργος Σκρομπόλας, ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας, η Βάσω Μητρομάρα και η Ευαγγελίνα Βόσνου.