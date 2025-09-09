Μεσημβρινή ζώνη: Σάρωσε ο Ευαγγελάτος, «στριμώχτηκε» ο Τσουρός - Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης

Το κανάλι του Νέου Φαλήρου έχει φέτος μια νέα τηλεοπτική πρόταση για τους τηλεθεατές του, το μαγκαζίνο «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό που έφτασε στον ΣΚΑΪ για να ενισχύσει τη μεσημβρινή του ζώνη. Οι υπεύθυνοι προγράμματος στοχεύουν σε ένα άλλο κοινό γι’ αυτό και δεν δίστασαν να δοκιμάσουν το νέο τους concept απέναντι από το βαρύ πυροβολικό του MEGA που ακούει στο όνομα Νίκος Ευαγγελάτος και… μπουμ!

Είδαν «Live News»

Οι δύο εκπομπές έμειναν στον αέρα απέναντι για περίπου δύο ώρες και τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν ξεκάθαρη πρωτιά του Ευαγγελάτου σε όλα τα κοινά. Συγκεκριμένα το «Live News» του MEGA άγγιξε το 14,9% στο γενικό σύνολο του κοινού και ακριβώς το ίδιο ποσοστό στις ηλικίες 18-54 χρόνων, τη στιγμή που ο μέρος όρος του καναλιού βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το 11%.

Αντίθετα το μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε» έκανε 5% στο σύνολο του κοινού και μόλις 3,5% στο δυναμικό κοινό, όταν ο μέσος όρος του καναλιού ξεπερνά ημερησίως το 9%!

Γρήγορη εναλλαγή θεμάτων

Ο Ευαγγελάτος έχει ένα παγιωμένο κοινό εδώ και αρκετά χρόνια και κάθε χρόνο βρίσκει νέα στοιχεία για να εμπλουτίζει το πρόγραμμά του, ενώ χρησιμοποιεί στο έπακρο και την τεχνολογία. Αντίθετα ο Τσουρός έκανε ένα πιο χαλαρό μαγκαζίνο, χωρίς κραυγές και τσακωμούς, με γρήγορη εναλλαγή θεμάτων, πρέπει πολύ άμεσα να βρει αυτό που θέλει το κοινό και σε αυτό πρέπει να βοηθήσει και ο ΣΚΑΪ, που όμως συχνά έχουμε δει να εγκαταλείπει σχετικά εύκολα τα προϊόντα του.

Φυσικά δεν μπορεί κανείς να κρίνει μια εκπομπή από την πρεμιέρα της. Χρειάζεται χρόνος και διάθεση από το κανάλι να χτίσει μια συνήθεια με κάτι τόσο νέο και διαφορετικό σε μια ζώνη που μέχρι πρότινος είτε έπαιζαν σατιρικές και ταξιδιωτικές εκπομπές, ή ριάλιτι παιχνίδια.