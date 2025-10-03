Πρωινάδικα: Μάχη θρίλερ - Μικρό προβάδισμα της Καινούργιου

«Η σεζόν δεν είναι κατοστάρι, αλλά Μαραθώνιος»! Αυτή τη φράση κλισέ χρησιμοποιούν συχνά πυκνά οι παρουσιαστές της τηλεόρασης. Παλαιότερα που το κοινό ήταν πιο κατασταλλαγμένο και σπάνια άλλαζε προτιμήσεις σε αυτά που έβλεπε ίσως αυτή η ατάκα περί «Μαραθωνίου» να έμοιαζε κάπως γραφική. Τα τελευταία χρόνια όμως που οι επιλογές είναι περισσότερες και το κοινό μοιρασμένο, κανείς στην TV δεν ξέρει τι του ξημερώνει!

Κατερίνα Καινούργιου, Γιώργος Λιάγκας, Φαίη Σκορδά και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου είναι οι παρουσιαστές των 4 πρωινάδικων της ιδιωτικής τηλεόρασης που παλεύουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μιας ομολογουμένως μικρής πίτας τηλεθεατών, αφού είναι αρκετοί και εκείνοι που επιλέγουν τις καθαρά ενημερωτικές εκπομπές που παίζουν στη ζώνη 9-1.

Αναμονή κοινού

Την εβδομάδα από 29 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου, τα μηχανάκια της Nielsen… τρελάθηκαν από το ανελέητο ζάπινγκ των τηλεθεατών που άλλαζαν συνέχεια προτίμηση και μοίραζαν πρωτιά μία εδώ και μία εκεί!

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA τερμάτισε τη Δευτέρα 29/9 στο Νο1 στο δυναμικό κοινό με 16%! Αντίθετα το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν πρώτο στο σύνολο του κοινού με 12,8%.

Την Τρίτη 30/9 η Κατερίνα Καινούργιου ήταν και πάλι πρώτη στους 18-54 χρόνων με 18% και ακολούθησε ξανά ο Γιώργος Λιάγκας με 12,4%.

Την Τετάρτη 1/10 όμως η πρωτιά πέρασε στο «Buongiorno» και ήταν διπλή! Η Φαίη Σκορδά χάρισε στο MEGA 16% στο δυναμικό κοινό και 13,1% στο γενικό σύνολο.

Την Πέμπτη 2/10 η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε και πάλι στο Νο1 τόσο στο δυναμικό κοινό που είχε 16,4%, όσο και στο σύνολο που έπιασε 13,7%. Μέχρι στιγμής η παρουσιάστρια του ALPHA δείχνει να βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από όλους και αυτό ίσως έχει να κάνει και με την αναμονή του κοινού να του επιβεβαιώσει ή όχι η Κατερίνα την εγκυμοσύνη της!

Το «Breakfast@Star» με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου δεν είναι εκτός συναγωνισμού, αφού υπάρχουν μέρες που το κοινό το προτιμά. Έτσι λοιπόν την Τετάρτη 1/10 η εκπομπή του STAR έκανε τα καλύτερά της ποσοστά αγγίζοντας το 12,6% στο δυναμικό και το 9,7% στο σύνολο του κοινού.