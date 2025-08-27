Κώστας Τσουρός: Το μεγάλο στοίχημα του ΣΚΑΪ

Ο Κώστας Τσουρός βουτάει στα βαθιά και πρέπει να κολυμπήσει πολύ σκληρά, αφού οι καθημερινές εκπομπές είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτές του Σαββατοκύριακου, ειδικά εάν παίζεις μπάλα σε μια ζώνη άκρως ανταγωνιστική, όπως η μεσημβρινή.

Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα στις 15.30 ο δημοσιογράφος και η ομάδα του θα παρουσιάζουν τη νέα εκπομπή «Το ’χουμε» που θα παίζει στον ΣΚΑΪ, όπως μας ενημερώνει και η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού: «Η ενημέρωση μπορεί να είναι καθαρή, αξιόπιστη και ανθρώπινη. Η ψυχαγωγία μπορεί να είναι ποιοτική, φωτεινή και ευχάριστη. Κι όταν αυτά τα δύο «συναντιούνται» στην ολοκαίνουργια infotainment πρόταση του ΣΚΑΪ; Τότε... «Το ’χουμε!».

Σκληρή μάχη

Μπορεί ο Τσουρός να κάνει και πάλι infotainment, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έχει απέναντί του σκληρούς αντίπαλους τόσο στο… info, όσο και στο… tainment! Νίκος Ευαγγελάτος, Ζέτα Μακρυπούλια είναι μόνο δύο από αυτούς.

Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι που μας πέρασε τα στελέχη του καναλιού, σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο έστηναν προσεκτικά την ομάδα που θα τον πλαισιώσει.

Μαζί λοιπόν με τον Κώστα Τσουρό θα δούμε την Άννα Κανδύλη, τη Δέσποινα Τσόκου και τον Στέργιο Σαμαρτζή που θα μπαίνουν στην καρδιά της επικαιρότητας, ενώ η Ναταλία Αργυράκη, ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Τζώρτζια Γεωργίου θα έχουν το κομμάτι της ψυχαγωγίας.

Η… γκίνια

Αυτή η νέα εκπομπή αποτελεί και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του ΣΚΑΪ για την καινούρια τηλεοπτική σεζόν. Το κανάλι του Νέου Φαλήρου μας έχει αποδείξει στο παρελθόν (Σκορδά, Μαλέσκου) πως ξεκινά με τις καλύτερες διαθέσεις και στηρίζει τα προϊόντα του, αν όμως αυτά δεν πάνε όπως αναμενόταν, πολύ γρήγορα είναι κάπως σαν να τα αγνοεί.

Ο Τσουρός λοιπόν πριν πει «Το ’χουμε», πρέπει πρώτα να πει… «Το βρήκαμε», ώστε να καταφέρει να σπάσει αυτή τη… γκίνια που έχουν παρόμοιες εκπομπές στο συγκεκριμένο κανάλι…